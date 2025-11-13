search
ΕΛΛΑΔΑ

13.11.2025 18:21

Κιλκίς: Η συγκλονιστική μαρτυρία για τον θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη – «Του φώναζα “μη φεύγεις”»

Στη θλίψη έχει βυθιστεί το χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς, μετά τον απροσδόκητο θάνατο ενός 40χρονου κρεοπώλη, που έχασε τη ζωή του το πρωί της Τετάρτης, 12/11, μέσα στο κατάστημά του.

Όπως αναφέρει το emakedonia.gr, γύρω στις 10:00 το πρωί της Τετάρτης, και ενώ ο άτυχος άνδρας είχε ξεκινήσει τις καθημερινές προετοιμασίες στο κρεοπωλείο, μία απροσεξία του στοίχισε τη ζωή.  

Συγκεκριμένα, την ώρα που ο 40χρονος αφαιρούσε τα κόκαλα από ένα κομμάτι κρέας, φαίνεται πως του έφυγε το μαχαίρι με αποτέλεσμα να αυτοτραυματιστεί κάτω από την κοιλιακή χώρα, κόβοντας τη μηριαία αρτηρία του.

«Δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί και συνέχισε να τακτοποιεί τα κρέατα»

«Στην αρχή δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί και συνέχισε να τακτοποιεί τα κρέατά του. Μετά άρχισε ακατάσχετη αιμορραγία και είπε ότι κόπηκε», ανέφερε κάτοικος του χωριού που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό.

Στο κρεοπωλείο βρισκόταν και ο πατέρας της κουμπάρας του 40χρονου, ο οποίος κάλεσε αμέσως σε βοήθεια, με πελάτες που βρίσκονταν σε παρακείμενο καφενείο να σπεύδουν στο σημείο προκειμένου να βοηθήσουν, και να προσπαθούν να σταματήσουν την αιμορραγία μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

«Του φώναζα με όλη μου τη δύναμη για να τον κρατήσουμε ζωντανό. Του έλεγα “Νίκο, μη φεύγεις!”. Το μόνο που μας είπε καθαρά ήταν “φεύγω”. Τότε φώναζα πιο πολύ, για να μη χάσει τις αισθήσεις του», περιέγραψε συγκλονισμένος ο αυτόπτης μάρτυρας κ. Κώστας, σύμφωνα με την εφημερίδα «Μακεδονία».

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, με τον 40χρονο να μεταφέρεται αρχικά στο νοσοκομείο Κιλκίς, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή. Στη συνέχεια διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης, όπου κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

