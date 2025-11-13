Σοκ σε χωριό του Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Μαυρονέρι Κιλκίς, με τον 40χρονο κρεοπώλη του χωριού να χάνει τη ζωή του όταν έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του.
Την ώρα που συνέβη το περιστατικό, ο 40χρονος έκοβε κρέας με τον μπαλτά, ωστόσο έκοψε τη μηριαία αρτηρία του και έχασε τη ζωή του.
Όπως αναφέρει το eidisis.gr, μετά τον τραυματισμό του ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη με αποτέλεσμα ο 40χρονος κρεοπώλης να αφήσει την τελευταία του πνοή.
Η κηδεία του άτυχου 40χρονου θα γίνει σήμερα, Πέμπτη (13/11), μετά το μεσημέρι στο Μαυρονέρι.
