Καιρός: Αίθριος σήμερα σε όλη τη χώρα – Πού θα βρέξει

Αίθριος προβλέπεται ο καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο Παρασκευή αναμένεται επίσης αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κατά τόπους κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή καθώς θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Από το απόγευμα στα δυτικά αραιές νεφώσεις που τη νύχτα κατά τόπους θα είναι πυκνότερες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 2 με 3 βαθμούς.

Πρόγνωση Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, στα ανατολικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

