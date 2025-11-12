Telegraph για Νόβακ Τζόκοβιτς: Aπό ήρωας της Σερβίας, persona non grata – Το παρασκήνιο πίσω από την μετακόμισή του στην Αθήνα

Ανεπιθύμητο πρόσωπο είναι τώρα πια ο θρύλος του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς και για αυτό επέλεξε να μετακομίσει στην Αθήνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph.

«Ο άνθρωπος που άγγιξε τις καρδιές των ανθρώπων». Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς την Τρίτη, όταν ρωτήθηκε ποιο μήνυμα ήθελε να χρησιμοποιήσει ως επιτάφιο φόρο τιμής.

«Θέλω να κλάψω τώρα», πρόσθεσε ο Τζόκοβιτς, αφού έδωσε αυτή την απάντηση στο τέλος μιας μακροσκελούς με τον Πιρς Μόργκαν. «Νομίζω ότι έχω συνειδητοποιήσει τι θέλω στην ταφόπλακά μου. Σας ευχαριστώ. Με βοηθήσατε να φτάσω σε αυτή τη συνειδητοποίηση».

Ο Τζόκοβιτς ήταν σε χαλαρή διάθεση κατά τη διάρκεια αυτής της ωριαίας συνομιλίας, στην οποία περιέγραψε επίσης την πρώτη του συνάντηση με τη σύζυγό του Γέλενα ως «πεπρωμένο» και αποκάλυψε ότι ο 10χρονος γιος του, Στέφαν, είναι αποφασισμένος να δημιουργήσει τη δική του επαγγελματική καριέρα στο τένις: «Νομίζω ότι έχει μερικά καλά γονίδια μέσα του».

We haven’t always seen eye to eye. This week, we sit down face to face… pic.twitter.com/rG4y6PvvFV — Novak Djokovic (@DjokerNole) November 10, 2025

Ωστόσο, αυτό που δεν αναφέρθηκε στη συνέντευξη, ήταν η πρόσφατη αλλαγή κατοικίας του Τζόκοβιτς, αναφέρει η Telegraph. Έχοντας περάσει μεγάλο μέρος της καριέρας του ως παίκτης αλλάζοντας σπίτια στο Μόντε Κάρλο και τη Μαρμπέγια, αιφνιδίασε τον κόσμο του τένις αυτό το καλοκαίρι, μετακομίζοντας στην Αθήνα με όλη του την οικογένεια.

Μέρος της εξήγησης μπορεί να βρίσκεται στην εκπαίδευση των παιδιών του. Ο Στέφαν, ο 11χρονος γιος του Τζόκοβιτς, και η οκτάχρονη αδερφή του Τάρα φέρεται να έχουν εγγραφεί στο St Lawrence College, ένα βρετανικό σχολείο στην Αθήνα που διαθέτει υπαίθρια γήπεδα τένις εντός της πανεπιστημιούπολης των 20 στρεμμάτων.

Υπάρχει όμως ένα ευρύτερο ζήτημα εδώ, και σχετίζεται με την ξαφνική μεταμόρφωση του Τζόκοβιτς από λαϊκό ήρωα της Σερβίας σε persona non grata στα μάτια του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, του προέδρου που κατέχει την εξουσία στο Βελιγράδι από το 2017.

Λίγοι θα περίμεναν μια τέτοια τροπή των γεγονότων, γράφει το δημοσίευμα, όταν ο Τζόκοβιτς έτυχε υποδοχής ήρωα το περασμένο καλοκαίρι, αφού επέστρεψε στο Βελιγράδι με ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο. Ο Πρόεδρος Βούτσιτς γιόρτασε υποσχόμενος να κατασκευάσει ένα μουσείο του Τζόκοβιτς στην πόλη, επικαλούμενος το γεγονός ότι η Πάλμα ντε Μαγιόρκα διαθέτει ήδη ένα μουσείο Ραφαέλ Ναδάλ.

Novak Djokovic arriving in Serbia with his Gold Medal.



One of the proudest moments of his life.



He's waited so long for this.



🇷🇸pic.twitter.com/cIdVsDK6nP — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 12, 2024

Αλλά αυτό συνέβη πριν ο Τζόκοβιτς αρχίσει να υποστηρίζει ένα φοιτητικό κίνημα διαμαρτυρίας εναντίον του Βούτσιτς και του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματός του.

Η αρχική χειρονομία υποστήριξης φάνηκε σχετικά διακριτική. Έγινε στις 19 Δεκεμβρίου πέρυσι, όταν ο Τζόκοβιτς έστειλε ένα tweet λέγοντας «Ως κάποιος που πιστεύει βαθιά στη δύναμη των νέων και στην επιθυμία τους για ένα καλύτερο μέλλον, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ακουστεί η φωνή τους».

Μια αρκετά μετριοπαθής δήλωση, θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος. Αλλά τότε η Σερβία είχε ήδη αναστατωθεί για επτά εβδομάδες σε εκείνο το στάδιο, από τότε που ένα στέγαστρο στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ είχε καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο, σκοτώνοντας 16 άτομα. Η τραγωδία ήταν η αφορμή για πανεθνικές διαδηλώσεις για διεφθαρμένες κυβερνητικές συμβάσεις, με τους φοιτητές να ηγούνται του κινήματος.

Σε περίπτωση που το πρώτο μήνυμα του Τζόκοβιτς δεν ήταν αρκετά σαφές, ενέτεινε τις προσπάθειές του τους πρώτους μήνες του 2025. Πρώτα φόρεσε ένα φούτερ με το λογότυπο «Οι φοιτητές είναι πρωταθλητές» ενώ παρακολουθούσε το ντέρμπι μπάσκετ μεταξύ του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτιζάν στο Βελιγράδι στις 31 Ιανουαρίου. Και στη συνέχεια – πιο συγκεκριμένα – κοινοποίησε μια φωτογραφία μιας μαζικής διαμαρτυρίας τον Μάρτιο στο Instagram με τη λεζάντα «Ιστορία, καταπληκτικό!».

Σύντομα, τα φιλοκυβερνητικά που χρηματοδοτούνταν από την κυβέρνηση στράφηκαν εναντίον του ανθρώπου που κάποτε λατρεύαν. Ο ίδιος ο Βούτσιτς δεν ενεπλάκη, ισχυριζόμενος ότι δεν θα έλεγε ποτέ κακή κουβέντα για τον Τζόκοβιτς. Αλλά οι ταμπλόιντ δεν είχαν τέτοιους ενδοιασμούς, περιγράφοντας τον Τζόκοβιτς ως «ντροπή» και «ψευτοπατριώτη που παρουσίαζε τον εαυτό του ως σύμβολο της Σερβίας για χρόνια, μόνο και μόνο για να καταφύγει τώρα στην Ελλάδα».

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς έγινε η μετεγκατάσταση του Τζόκοβιτς. Αλλά η κατεύθυνση του ταξιδιού ήταν σαφής από τον Αύγουστο, όταν έγινε γνωστό ότι το Open του Βελιγραδίου – ένα τουρνουά που ανήκει στον αδελφό του Τζόκοβιτς, Τζόρτζε, μέσω της εταιρείας του Legacy International – θα μεταφερόταν στην Αθήνα αυτόν τον χειμώνα.

Ο Τζόκοβιτς στη συνέχεια φρόντισε να συμμετάσχει στο τουρνουά – το οποίο έχει βαθμολογία μόνο 250 πόντους, καταλαμβάνοντας το χαμηλότερο σκαλοπάτι του ATP Tour – και το κέρδισε το Σάββατο, νικώντας τον Λορέντζο Μουζέτι σε σκηνές μεγάλης αγαλλίασης.

Όταν ρωτήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα γιατί επέλεξε την Ελλάδα ως καταφύγιό του, ο Τζόκοβιτς δεν έκανε καμία αναφορά στη διαμάχη του με το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα. «Υπάρχουν πολλοί ιστορικοί, θρησκευτικοί, πολιτιστικοί, κοινωνικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας που αποτελούν μεγάλο μέρος του λόγου για τον οποίο βρίσκομαι εδώ», απάντησε διακριτικά. «Είναι επίσης λόγω του καιρού, το φαγητό είναι απίστευτο, βρίσκεστε σε μια από τις ωραιότερες ακτές της Ευρώπης, του κόσμου. Απλώς λατρεύω τον τρόπο ζωής, ξέρετε, και πραγματικά νιώθω ότι ο ελληνικός και ο σερβικός λαός είναι σαν αδέρφια, οπότε αυτός είναι ο μεγαλύτερος λόγος».

Όπως επισημαίνει το άρθρο της Telegraph, «ίσως να ήταν απλώς τυχαίο που η μετακόμιση του Τζόκοβιτς συνέπεσε με τη δυσαρέσκεια της κυβέρνησης. Άλλωστε, δεν ζούσε στη Σερβία όταν ξέσπασε η διαμάχη εξαρχής, οπότε δεν υπήρξε πίεση για να μετακομίσει».

