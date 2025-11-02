search
ΚΟΣΜΟΣ

02.11.2025 22:47

Σερβία: Υποστηρικτές του Βούτσιτς πέταξαν αντικείμενα σε πολίτες που συμπαραστέκονται σε μητέρα θύματος του Νόβι Σαντ που κάνει απεργία πείνας

02.11.2025 22:47
Ένταση επικρατεί μπροστά από το κοινοβούλιο της Σερβίας όπου σήμερα το μεσημέρι άρχισε απεργία πείνας η Ντίανα Χρκα, μητέρα ενός θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ.

Η ένταση προκλήθηκε όταν υποστηρικτές του Αλεξάνταρ Βούτσιτς από τον καταυλισμό που στήθηκε πριν από οκτώ μήνες στη λεωφόρο μπροστά από το κοινοβούλιο, εκτόξευσαν αντικείμενα και φωτοβολίδες προς το σημείο όπου βρίσκονται πολίτες που συμπαραστέκονται στη Ντίανα Χρκα.

Η αστυνομία έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές χωρίς να παρεμβαίνει αλλά και χωρίς να προσπαθεί να εμποδίσει τις επιθέσεις από τον καταυλισμό. Φοιτητές και πολίτες φτάνουν συνεχώς στο σημείο όπου βρίσκεται η απεργός πείνας, για συμπαράσταση.

Οι αποκαλούμενοι “έμπιστοι” του Βούτσιτς, όπως αποκαλούνται τα άτομα που βρίσκονται στον ιδιόμορφο καταυλισμό, με ύβρεις και χυδαίες εκφράσεις απευθύνονται στη Ντίανα Χρκα.

Από την άλλη πλευρά οι συγκεντρωθέντες φωνάζουν «δολοφόνοι, δολοφόνοι» ενώ ακούγονται και συνθήματα κατά του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η Ντίανα Χρκα ξεκίνησε απεργία πείνας ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο του 27χρονου γιου της Στέφαν και άλλων 15 ανθρώπων. Την απόφασή της ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, κατά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Νόβι Σαντ για την πρώτη επέτειο από την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό.

«Πρέπει να μάθω ποιος σκότωσε το παιδί μου, ποιος σκότωσε 16 ανθρώπους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει γι’ αυτό», είπε η Ντίανα Χρκα ανακοινώνοντας την έναρξη απεργίας πείνας.

