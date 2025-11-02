search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 22:19
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.11.2025 21:14

Επίθεση σε τρένο στην Αγγλία: Μόνο ένας άνδρας θεωρείται ύποπτος από την αστυνομία

02.11.2025 21:14
BritainPolice

Μόνο ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν μετά την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στην περιοχή του Χάντινγκτον στο Κέιμπριτζσαϊρ της ανατολικής Αγγλίας, θεωρείται πλέον ύποπτος, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Στην επίθεση αυτή τραυματίστηκαν τουλάχιστον δέκα άνθρωποι μέσα σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο.

Οι ερευνητές «μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος έχει συλληφθεί, θεωρείται πλέον ο μόνος ύποπτος» για την επίθεση, ενώ ο δεύτερος, ένας 35χρονος άνδρας, αφέθηκε ελεύθερος, δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών.

Πέντε άνθρωποι που τραυματίστηκαν κατά την επίθεση με μαχαίρι, η οποία οδήγησε 11 ανθρώπους στο νοσοκομείο, έχουν πλέον λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο και ένας παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε η αστυνομία.

Διαβάστε επίσης:

Ολλανδία: Επιστρέφει γλυπτό 3.500 ετών στην Αίγυπτο – Πώς εντοπίστηκε

Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει τις σορούς τριών Ισραηλινών ομήρων 

Κλοπή στον Λούβρο: Οι διαρρήκτες ήταν τελικά… ερασιτέχνες και όχι επαγγελματίες, λέει εισαγγελέας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
XAKAN_FINTAN
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σύσκεψη ΥΠΕΞ ισλαμικών χωρών για τη Γάζα συγκαλεί αύριο ο Φιντάν

paok1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ 0-5: Προπόνηση στις Σέρρες για τους πρωτοπόρους

koropi-245
ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Σε σοκ παραμένει η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – «Θα την πάρω πίσω στη Λιθουανία» λέει η μητέρα της

troxaio-korinthos
ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Τροχαίο με τρία εμπλεκόμενα οχήματα – Το ένα έπεσε σε τοίχο (video)

BritainPolice
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε τρένο στην Αγγλία: Μόνο ένας άνδρας θεωρείται ύποπτος από την αστυνομία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 22:16
XAKAN_FINTAN
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σύσκεψη ΥΠΕΞ ισλαμικών χωρών για τη Γάζα συγκαλεί αύριο ο Φιντάν

paok1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ 0-5: Προπόνηση στις Σέρρες για τους πρωτοπόρους

koropi-245
ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Σε σοκ παραμένει η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – «Θα την πάρω πίσω στη Λιθουανία» λέει η μητέρα της

1 / 3