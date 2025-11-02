Ολλανδία: Επιστρέφει γλυπτό 3.500 ετών στην Αίγυπτο – Πώς εντοπίστηκε

H Ολλανδία θα επιστρέψει στην Αίγυπτο ένα γλυπτό 3.500 ετών, το οποίο εντοπίστηκε σε έκθεση τέχνης, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντικ Σουφ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κάιρο, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι.

Το έργο τέχνης απεικονίζει έναν ανώτερο αξιωματούχο από τη βασιλεία του Φαραώ Τούθμωσι Γ΄ (1479-1425 π.Χ.). Πιστεύεται ότι κλάπηκε πιθανότατα κατά τη διάρκεια των αναταραχών της Αραβικής Άνοιξης του 2011, πριν εμφανιστεί στη διεθνή αγορά έργων τέχνης.

Το «ιστορικό πολιτιστικό τεχνούργημα κατασχέθηκε σε μια ολλανδική έκθεση τέχνης» στο Μάαστριχτ το 2022, δήλωσε ο Σουφ, μετά από ανώνυμη καταγγελία, μέσω της οποίας οι ολλανδικές αρχές ενημερώθηκαν για την παράνομη προέλευσή του.

Η έρευνα της ολλανδικής αστυνομίας και της επιθεώρησης πολιτιστικής κληρονομιάς επιβεβαίωσε ότι το γλυπτό είχε λεηλατηθεί και είχε απομακρυνθεί παράνομα από την Αίγυπτο. Ο έμπορος που είχε το έργο το παρέδωσε οικειοθελώς μετά την έρευνα.

Η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε ότι αναμένεται να παραδώσει το τεχνούργημα στον Αιγύπτιο πρέσβη στην Ολλανδία μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αν και δεν ορίστηκε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Διαβάστε επίσης:

Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει τις σορούς τριών Ισραηλινών ομήρων

Κλοπή στον Λούβρο: Οι διαρρήκτες ήταν τελικά… ερασιτέχνες και όχι επαγγελματίες, λέει εισαγγελέας

Σερβία: Νέα στοιχεία για τον ρόλο του διαιτητή Νίκολιτς στη συμμορία Βρατσάρτσι