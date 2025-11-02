Σερβία: Νέα στοιχεία για τον ρόλο του διαιτητή Νίκολιτς στη συμμορία Βρατσάρτσι – Εμπλέκεται σε σχεδιασμό απόπειρας δολοφονίας

Την ώρα που η Σερβία βιώνει τις τεράστιες διαδηλώσεις για τη συμπλήρωση ενός έτους από το τραγικό δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, στο προσκήνιο έρχονται νέα στοιχεία για τη δράση της συμμορίας Βρατσάρτσι και τον ακριβή ρόλο που είχε σ’ αυτήν ο (πρώην πια) διαιτητής της Euroleague, Ούρος Νίκολιτς.

Ο Νίκολιτς συνελήφθη στις 22 Οκτωβρίου, μετά από τεράστια επιχείρηση της σερβικής αστυνομίας, μαζί με άλλα 12 μέλη της οργάνωσης, ενώ είχαμε και δύο συλλήψεις σε Ισπανία και Ντουμπάι.

Στο σπίτι του 40χρονου διαιτητή είχε βρεθεί ένα τεράστιο χρηματικό ποσό (250.000 ευρώ) και δεκάδες ρολόγια πολυτελείας, με την αρχική εκτίμηση να αναφέρει ότι αυτός ήταν η βιτρίνα της οργάνωσης χωρίς να έχει ιδιαίτερη συμμετοχή στον επιχειρησιακό βραχίονα που εκτεινόταν από το εμπόριο ναρκωτικών έως τις δολοφονίες.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει στην ηλεκτρονική της έκδοση η Blic, τα δεδομένα έχουν αλλάξει και ο Νίκολιτς θεωρείται ότι είχε ενεργή συμμετοχή σε μία τουλάχιστον από τις τρεις απόπειρες δολοφονίας που επιχείρησαν οι Βρατσάρτσι κατά του Νενάντ Αλαϊμπέγκοβιτς. Ο τελευταίος, γνωστός με το παρατσούκλι «Αλιμπέγκ», είναι από τα κορυφαία στελέχη των «γκρόμπαρι», των οργανωμένων οπαδών της Παρτίζαν Βελιγραδίου.

«Ο Νίκολιτς μαζί με τον Ούρος Πίπερσκι, εκ των αρχηγών της συμμορίας, ήταν αυτοί που σχεδίασαν την δολοφονική επίθεση εις βάρος του Αλαϊμπέγκοβιτς τον Ιανουάριο του 2020», ανέφερε πηγή της αστυνομίας στο σερβικό Μέσο. Μάλιστα αναφέρει ότι αυτό επιβεβαιώνεται και από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών μέσω των οποίων ο Νίκολιτς εκείνη την ημέρα ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον Στραχίνια Μ., που φέρεται να είναι αυτός ο οποίος πυροβόλησε τον οπαδό της Παρτίζαν.

Ο Νίκολιτς έδινε συνεχώς οδηγίες στον εκτελεστή για την πορεία του «Αλιμπέγκ», αλλά και για το σχέδιο διαφυγής, έχοντας τον ρόλο του συνδετικού κρίκου ανάμεσα στους οργανωτές της δολοφονίας και τον εκτελεστή.

Εφόσον τελικά αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν το κατηγορητήριο που αφορά τον Νίκολιτς θα αλλάξει δραματικά προς το χειρότερο, με τον 40χρονο διαιτητή να εξακολουθεί να κρατά το στόμα του κλειστό όπως και όλοι οι υπόλοιποι συλληφθέντες.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: Το ακροδεξιό AFD έχει παγιωθεί στη κορυφή των δημοσκοπήσεων

Σερβία: Μητέρα θύματος της τραγωδίας του Νόβι Σαντ ξεκινά απεργία πείνας μπροστά στο Κοινοβούλιο

Λονδίνο: «Νομίζαμε ότι κάνανε πλάκα λόγω Halloween» – Μάρτυρας περιγράφει την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο από δύο Βρετανούς