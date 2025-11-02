Γερμανία: Το ακροδεξιό AFD έχει παγιωθεί στη κορυφή των δημοσκοπήσεων

Σοβαρό πονοκέφαλο προκαλεί η μόνιμη πλέον πρωτιά του ακροδεξιού AFD στις δημοσκοπήσεις.

Στην τελευταία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο Insa για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild, δίνει πρώτο κόμμα εκ νέου την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, με ποσοστό 26%.

Η Χριστιανική Ένωση (CDU/ CSU) ακολουθεί δεύτερη με 25%, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) κινούνται στο 15%. Αριστερά (Die Linke) και Πράσινοι (Die Grünen) καταγράφουν 11% ενώ Φιλελεύθεροι (FDP) και Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) κινούνται κάτω από το εκλογικό όριο του 5%, που απαιτείται για την είσοδο ενός κόμματος στη γερμανική βουλή.

Ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας της Χριστιανικής Ένωσης ή των Σοσιαλδημοκρατών με την Εναλλακτική για τη Γερμανία, το 48% των πολιτών εμφανίζεται, βάσει της δημοσκόπησης, αρνητικό. Από την άλλη πλευρά, το 38% θεωρεί λάθος το λεγόμενο «Δημοκρατικό Τείχος» απέναντι στην Εναλλακτική για τη Γερμανία.

Το 64% των ψηφοφόρων των Χριστιανοδημοκρατών βρίσκουν σωστή τη στάση του Φρίντριχ Μερτς περί αποκλεισμού μιας συνεργασίας με την Ακροδεξιά. Την ίδια ώρα σε κρατιδιακό επίπεδο η Εναλλακτική για τη Γερμανία συνεχίζει να σημειώνει σημαντικές δημοσκοπικές επιτυχίες. Στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία οι δημοσκοπήσεις της δίνουν ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 40%, έναν χρόνο πριν από τις κρατιδιακές εκλογές. Στις προηγούμενες ήταν κάτω από το 20%.

Διαβάστε επίσης:

Σερβία: Μητέρα θύματος της τραγωδίας του Νόβι Σαντ ξεκινά απεργία πείνας μπροστά στο Κοινοβούλιο

Λονδίνο: «Νομίζαμε ότι κάνανε πλάκα λόγω Halloween» – Μάρτυρας περιγράφει την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο από δύο Βρετανούς

Γερμανία: Σύλληψη 22χρονου Σύρου ως ύποπτου για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης