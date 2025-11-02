Λονδίνο: «Νομίζαμε ότι κάνανε πλάκα λόγω Halloween» – Μάρτυρας περιγράφει την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο από δύο Βρετανούς

Στιγμές φρίκης, αλλά και αιφνιδιασμού των επιβατών στο τρένο όπου ένας μανιακός άρχισε να μαχαιρώνει όποιον έβρισκε μπροστά του, περιέγραψε μάρτυρας της επίθεσης.

Στην επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο ανατολικό Λονδίνο, περίπου στις 21:40, οι επιβάτες ξαφνιάστηκαν καθώς στην αρχή νόμιζαν πως επρόκειτο για φάρσα μέχρι που είδαν τα αίματα.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει μέσα στο βαγόνι με το μπράτσο του μέσα στα αίματα, φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι».

Ο Ολι Φόστερ, επιβάτης της αμαξοστοιχίας, είπε στο BBC ότι αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για πλάκα λόγω του Halloween. Ωστόσο ξαφνικά άκουσε επιβάτες να φωνάζουν: «Φύγετε! Υπάρχει ένας τύπος που μαχαιρώνει τους πάντες».

Μάλιστα ο ίδιος ίδιος περιέγραψε ότι τα καθίσματα του τρένου ήταν γεμάτα αίματα. Ενας άλλος επιβάτης προσπαθούσε να προστατεύσει ένα κοριτσάκι στη διάρκεια της επίθεσης.

«Ενιωθες ότι δεν τελείωνε ποτέ (η επίθεση)» σχολίασε.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη με ένα τέιζερ.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν δέκα άτομα από τα οποία τα 9 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για την ταυτότητά των δύο δραστών, ούτε τα πιθανά τους κίνητρα.

