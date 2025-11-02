search
02.11.2025 13:50

Τρόμος στο Λονδίνο: Βρετανοί οι δύο συλληφθέντες – Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι δύο από τους 9 τραυματίες

02.11.2025 13:50
Για τις καθυστερήσεις των τρένων στη Βρετανία ευθύνεται ο… ήλιος - Media

Βρετανοί υπήκοοι είναι οι δύο συλληφθέντες για την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο το Σάββατο (1/11) έκανε γνωστό η αστυνομία την Κυριακή (2/11).

Ο Αστυνομικός διευθυντής Τζον Λάβλες δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι οι δύο ύποπτοι γεννήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνελήφθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα δολοφονίας.

Ένας 32χρονος άνδρας που είναι «Βρετανός μαύρος υπήκοος».

Ένας 35χρονος άνδρας που είναι Βρετανός υπήκοος «με καταγωγής από τη Καραϊβική».

Η αστυνομία δήλωσε ότι ενώ αρχικά θεωρήθηκε ότι εννέα άτομα είχαν τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους, μετά από αξιολόγηση και θεραπεία, τέσσερα έλαβαν εξιτήριο, αλλά δύο άτομα παραμένουν σε «κατάσταση που απειλεί τη ζωή τους».

Πάντως σύμφωνα με την αστυνομία σε αυτό το στάδιο της έρευνας, δεν υπάρχει «τίποτα που να υποδηλώνει» ότι η επίθεση με μαχαίρι δεν σχετίζςται με τρομοκρατία.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν θα ήταν σκόπιμο να κάνουμε εικασίες για τα αίτια αυτού του περιστατικού», δήλωσε ο Λάβλες.

