Κένυα: 21 νεκροί και 31 αγνοούμενοι σε κατολίσθηση λόγω βροχής (Video)

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 φέρονται ως αγνοούμενοι στην Κένυα μετά την κατολίσθηση από τις καταρρακτώδεις βροχές, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της αφρικανικής χώρας το Σάββατο (01.11.2025).

«Αναστείλαμε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για σήμερα», ωστόσο αυτές θα ξαναρχίσουν την Κυριακή (02.11.2025), έγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Κιπτσούμπα Μουρκόμεν στο X (πρώην Twitter) για τα θύματα από την κατολίσθηση στη δυτική Κένυα.

At least 21 people killed and more than 30 are still missing in landslide caused by heavy rains in western Kenya, Interior Minister Kipchumba Murkomen says pic.twitter.com/43l5z5LUYT — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 1, 2025

UPDATE ON THE MARAKWET EAST LANDSLIDE DISASTER



We have paused our search and rescue operations for today. We have confirmed the loss of 21 people to this tragedy, while over 30 people are still unaccounted for as reported by their families.



25 people with serious injuries… pic.twitter.com/E7ecirmIeW — KIPCHUMBA MURKOMEN, E.G.H (@kipmurkomen) November 1, 2025

Ο υπουργός ζήτησε από «τους πολίτες που ζουν κοντά σε ποτάμια που έχουν εποχική ροή και σε περιοχές που επλήγησαν από κατολισθήσεις τη χθεσινή (σ.σ. 31.10.2025) νύχτα να πάνε σε πιο ασφαλή μέρη».

Εκτός από τους 21 νεκρούς και τους 30 ανθρώπους που φέρονται ως αγνοούμενοι, ο Μουρκόμεν έκανε λόγο για 25 ανθρώπους που τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην πόλη Ελντορέτ στη δυτική Κένυα.

Ο κενυατικός Ερυθρός Σταυρός δημοσίευσε αεροφωτογραφίες της περιοχής που δείχνουν μεγάλες κατολισθήσεις. Δήλωσε ότι συντονίζει τις προσπάθειες διάσωσης με την κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων η αεροδιακομιδή των τραυματιών.

«Η πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληγείσες περιοχές παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των πλημμυρών και των αποκλεισμένων δρόμων», έγραψε σε ανακοίνωση στο X.

