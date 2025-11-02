search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 12:22
ΚΟΣΜΟΣ

02.11.2025 11:12

Κένυα: 21 νεκροί και 31 αγνοούμενοι σε κατολίσθηση λόγω βροχής (Video)

02.11.2025 11:12
Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 φέρονται ως αγνοούμενοι στην Κένυα μετά την κατολίσθηση από τις καταρρακτώδεις βροχές, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της αφρικανικής χώρας το Σάββατο (01.11.2025).

«Αναστείλαμε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για σήμερα», ωστόσο αυτές θα ξαναρχίσουν την Κυριακή (02.11.2025), έγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Κιπτσούμπα Μουρκόμεν στο X (πρώην Twitter) για τα θύματα από την κατολίσθηση στη δυτική Κένυα.

Ο υπουργός ζήτησε από «τους πολίτες που ζουν κοντά σε ποτάμια που έχουν εποχική ροή και σε περιοχές που επλήγησαν από κατολισθήσεις τη χθεσινή (σ.σ. 31.10.2025) νύχτα να πάνε σε πιο ασφαλή μέρη».

Εκτός από τους 21 νεκρούς και τους 30 ανθρώπους που φέρονται ως αγνοούμενοι, ο Μουρκόμεν έκανε λόγο για 25 ανθρώπους που τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην πόλη Ελντορέτ στη δυτική Κένυα.

Ο κενυατικός Ερυθρός Σταυρός δημοσίευσε αεροφωτογραφίες της περιοχής που δείχνουν μεγάλες κατολισθήσεις. Δήλωσε ότι συντονίζει τις προσπάθειες διάσωσης με την κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων η αεροδιακομιδή των τραυματιών.

«Η πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληγείσες περιοχές παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των πλημμυρών και των αποκλεισμένων δρόμων», έγραψε σε ανακοίνωση στο X.

1 / 3