Μεξικό: Τουλάχιστον 23 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από φονική έκρηξη σε σούπερ μάρκετ – Ανάμεσά τους και παιδιά (Videos)

Έκρηξη, που θεωρείται προς το παρόν ότι οφείλεται σε ατύχημα, σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ χθες Σάββατο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 23 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι σε πόλη του βόρειου Μεξικού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Έχουμε καταγράψει 23 νεκρούς και 11 τραυματίες μέχρι στιγμής. Δυστυχώς μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν παιδιά», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Σονόρα, ο Αλφόνσο Ντουράσο, σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην Ερμοσίγιο, πρωτεύουσα της πολιτείας.

«Ζήτησα τη διεξαγωγή ενδελεχούς και διαφανούς έρευνας προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν οι ευθύνες που αρμόζουν», τόνισε ο Ντουράσο.

🔴 Explosión en Hermosillo (1 nov 2025)

Una tragedia sacude el centro: explosión e incendio en tienda Waldo’s (Noriega y Matamoros).

🕒 ~15:00 h

💔 22 muertos (7 menores) y +12 heridos graves.

Causa probable: acumulación de gas o falla eléctrica (descartan atentado).

Tienda… pic.twitter.com/PtLS51WajY — Azteca (@MORRIS80766176) November 2, 2025

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας

«Η υπόθεση εργασίας είναι ότι το συμβάν ήταν ατύχημα και η έρευνα επικεντρώνεται σε έναν μετατροπέα που βρισκόταν στο εσωτερικό του καταστήματος», ανακοίνωσε η εισαγγελία της Σονόρα στο Χ.

«Μόλις οι πυροσβέστες επιτρέψουν την πρόσβαση στο εσωτερικό (του καταστήματος), καθώς συνεχίζουν να απομακρύνουν τα συντρίμμια, το κτίριο επιθεωρηθεί και οι ειδικοί μπορέσουν να εισέλθουν με ασφάλεια, θα είναι δυνατό να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια της πυρκαγιάς», πρόσθεσε η εισαγγελία.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης σε ένα κατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ με χαμηλές τιμές Waldo’s.

«Από τις πρώτες στιγμές οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ασφάλειας και υγείας ενήργησαν με μεγάλο επαγγελματισμό και αφοσίωση, θέτοντας υπό έλεγχο την κατάσταση και σώζοντας ζωές», δήλωσε ο κυβερνήτης.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της πόλης και πέντε εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με τον μεξικανικό Τύπο, οι πελάτες του σούπερ μάρκετ αναζήτησαν καταφύγιο στο εσωτερικό του μετά την έκρηξη που σημειώθηκε και παγιδεύτηκαν από τις φλόγες.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 14:00 (τοπική ώρα, 22:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η εφημερίδα El Universal.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο δείχνουν την πρόσοψη του κτιρίου με κατεστραμμένες τις βιτρίνες και μια μαύρη κηλίδα που προκλήθηκε από την πυρκαγιά.

Ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις για την Ημέρα των Νεκρών

Οι Aρχές έχουν ζητήσει από τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από το σημείο και ακύρωσαν τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνταν στην πόλη το βράδυ με αφορμή την Ημέρα των Νεκρών.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ εξέφρασε μέσω του Χ τα συλλυπητήριά της «στις οικογένειες και τους συγγενείς των νεκρών».

Διαβάστε επίσης:

Αίγυπτος: Φαραωνικό θέαμα στο Κάιρο για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Video/Photos)

Διορία μερικών ημερών στην κυβέρνηση Τραμπ για την καταβολή του επιδόματος σε αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα

Τρόμος στη Βρετανία: Η αντιτρομοκρατική στις έρευνες για την επίθεση με μαχαίρι στο τρένο – Σε κρίσιμη κατάσταση οι 9 τραυματίες