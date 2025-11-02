search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 11:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.11.2025 09:57

Μεξικό: Τουλάχιστον 23 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από φονική έκρηξη σε σούπερ μάρκετ – Ανάμεσά τους και παιδιά (Videos)

02.11.2025 09:57
mexico_ekriksi

Έκρηξη, που θεωρείται προς το παρόν ότι οφείλεται σε ατύχημα, σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ χθες Σάββατο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 23 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι σε πόλη του βόρειου Μεξικού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Έχουμε καταγράψει 23 νεκρούς και 11 τραυματίες μέχρι στιγμής. Δυστυχώς μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν παιδιά», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Σονόρα, ο Αλφόνσο Ντουράσο, σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην Ερμοσίγιο, πρωτεύουσα της πολιτείας.

«Ζήτησα τη διεξαγωγή ενδελεχούς και διαφανούς έρευνας προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν οι ευθύνες που αρμόζουν», τόνισε ο Ντουράσο.

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας

«Η υπόθεση εργασίας είναι ότι το συμβάν ήταν ατύχημα και η έρευνα επικεντρώνεται σε έναν μετατροπέα που βρισκόταν στο εσωτερικό του καταστήματος», ανακοίνωσε η εισαγγελία της Σονόρα στο Χ.

«Μόλις οι πυροσβέστες επιτρέψουν την πρόσβαση στο εσωτερικό (του καταστήματος), καθώς συνεχίζουν να απομακρύνουν τα συντρίμμια, το κτίριο επιθεωρηθεί και οι ειδικοί μπορέσουν να εισέλθουν με ασφάλεια, θα είναι δυνατό να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια της πυρκαγιάς», πρόσθεσε η εισαγγελία.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης σε ένα κατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ με χαμηλές τιμές Waldo’s.

«Από τις πρώτες στιγμές οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ασφάλειας και υγείας ενήργησαν με μεγάλο επαγγελματισμό και αφοσίωση, θέτοντας υπό έλεγχο την κατάσταση και σώζοντας ζωές», δήλωσε ο κυβερνήτης.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της πόλης και πέντε εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με τον μεξικανικό Τύπο, οι πελάτες του σούπερ μάρκετ αναζήτησαν καταφύγιο στο εσωτερικό του μετά την έκρηξη που σημειώθηκε και παγιδεύτηκαν από τις φλόγες.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 14:00 (τοπική ώρα, 22:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η εφημερίδα El Universal.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο δείχνουν την πρόσοψη του κτιρίου με κατεστραμμένες τις βιτρίνες και μια μαύρη κηλίδα που προκλήθηκε από την πυρκαγιά.

Ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις για την Ημέρα των Νεκρών

Οι Aρχές έχουν ζητήσει από τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από το σημείο και ακύρωσαν τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνταν στην πόλη το βράδυ με αφορμή την Ημέρα των Νεκρών.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ εξέφρασε μέσω του Χ τα συλλυπητήριά της «στις οικογένειες και τους συγγενείς των νεκρών».

Διαβάστε επίσης:

Αίγυπτος: Φαραωνικό θέαμα στο Κάιρο για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Video/Photos)

Διορία μερικών ημερών στην κυβέρνηση Τραμπ για την καταβολή του επιδόματος σε αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα

Τρόμος στη Βρετανία: Η αντιτρομοκρατική στις έρευνες για την επίθεση με μαχαίρι στο τρένο – Σε κρίσιμη κατάσταση οι 9 τραυματίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kenya (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: 21 νεκροί και 31 αγνοούμενοι σε κατολίσθηση λόγω βροχής (Video)

kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

lex
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: «Βούλιαξε» το Καυτατζόγλειο – 45.000 κόσμου στην πολυαναμενόμενη συναυλία του (Video)

nikolouli
MEDIA

Βαρύ πένθος για την Αγγελική Νικολούλη – Πέθανε η μητέρα της

ENOPLES_DUNAMEIS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις ενστόλων: Αναλυτικοί πίνακες και ποσά ανά Σώμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 11:16
kenya (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: 21 νεκροί και 31 αγνοούμενοι σε κατολίσθηση λόγω βροχής (Video)

kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

lex
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: «Βούλιαξε» το Καυτατζόγλειο – 45.000 κόσμου στην πολυαναμενόμενη συναυλία του (Video)

1 / 3