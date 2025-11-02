Τρόμος στη Βρετανία: Η αντιτρομοκρατική στις έρευνες για την επίθεση με μαχαίρι στο τρένο – Σε κρίσιμη κατάσταση οι 9 τραυματίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν χθες Σάββατο μέσα σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο, σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία η οποία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.
Από αυτούς οι εννιά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ενώ η κατάσταση του δέκατου δεν θεωρείται σοβαρή.
Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 19:39 (τοπική ώρα, 21:39 στην Ελλάδα) για επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.
Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Times ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μεγάλο μαχαίρι και επιβάτες να κρύβονται στις τουαλέτες του τρένου. Άλλος είπε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει αιμόφυρτος μέσα στο βαγόνι φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι».
Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να μπαίνουν στο τρένο. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Sky News ότι ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό που χρησιμοποίησε όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser).
Η βρετανική αστυνομία διεξάγει έρευνες για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της επίθεσης. «Σε αυτό το στάδιο, δεν θα ήταν σωστό να κάνουμε εικασίες για τα αίτια», ανέφερε, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τους συλληφθέντες ή τα κίνητρά τους.
Όπως έγινε γνωστό οι έρευνες για την επίθεση έχουν περάσει πλέον στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
«Εξαιρετικά ανησυχητικό» χαρακτήρισε το συμβάν ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. «Οι σκέψεις μου είναι κοντά σε όσους επλήγησαν και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», δήλωσε σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ.
