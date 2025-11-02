Folk Nation εναντίον People Nation, ο πόλεμος δύο μεγάλων συμμοριών στο Σικάγο

Το Σικάγο, η τρίτη πολυπληθέστερη πόλη των ΗΠΑ, μετά τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, είναι γνωστό για την αρχιτεκτονική του, τα πάρκα του, τα μουσεία του, όπως επίσης και για τους αθλητικούς συλλόγους του, με τους Chicago Bulls να αποτελούν τον πλέον λαοφιλή.

Ωστόσο, όπως σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, πίσω από τη λάμψη υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά, μέρος της οποίας αποτελούν οι συμμορίες. Το Σικάγο αποτελεί τη μεγαλύτερη εστία συμμοριών στη χώρα, καθώς στις γειτονιές του δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 150.000 μέλη που ανήκουν σε περισσότερες από 100 συμμορίες.

Στην ιστορία των συμμοριών του Σικάγου ξεχωρίζει η αντιπαλότητα ανάμεσα στη Folk Nation και στην People Nation. Πρόκειται για δύο συνασπισμούς πολυφυλετικών συμμοριών, των οποίων η διαμάχη ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε πολλά σημεία των ΗΠΑ.

Πριν από τη δημιουργία των δύο αυτών συμμαχιών, οι συμμορίες του δρόμου στο Σικάγο ήταν πολυάριθμες και δραστηριοποιούνταν σε περιορισμένο γεωγραφικό εύρος. Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ένα νέο μοντέλο οργάνωσης συμμοριών αναδύθηκε μέσα από το σωφρονιστικό σύστημα του Ιλινόις.

Στις 11 Νοεμβρίου του 1978, ο Larry Hoover, ηγέτης των Gangster Disciples, ο οποίος εξέτιε την ποινή του στο σωφρονιστικό ίδρυμα του Stateville, αποφάσισε να προβεί στη δημιουργία της Folk Nation. Με την κίνησή του αυτή θέλησε να σχηματίσει μία συμμαχία πολυφυλετικών συμμοριών, που θα επέβαλλε την κυριαρχία της εντός και εκτός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων του Σικάγου. Η συμμαχία, η οποία περιελάμβανε τους Gangster Disciples, τους Black Disciples και διάφορες συμμορίες ισπανόφωνων, υιοθέτησε έναν κώδικα συμπεριφοράς και ένα κοινό σύνολο συμβόλων που βασίζονταν στον αριθμό έξι.

Σε απάντηση, ηγέτες άλλων ισχυρών συμμοριών του Σικάγου, όπως οι Almighty Black P. Stone Nation, οι Vice Lords και οι Latin Kings δημιούργησαν την ίδια χρονιά την People Nation με σκοπό τον περιορισμό της αυξανόμενης δύναμης της Folk Nation. Η People Nation προκειμένου να εκφράσει την ευθεία αντίθεσή της με τη Folk Nation υιοθέτησε σύμβολα που βασίζονταν στον αριθμό πέντε.

Η σύγκρουση, που ξεκίνησε στα σωφρονιστικά ιδρύματα του Σικάγου, γρήγορα επεκτάθηκε στους δρόμους και αποτέλεσε την κύρια δυναμική του πολέμου των συμμοριών στην πόλη. Καθώς οι συμμορίες που υπάγονταν στις δύο συμμαχίες επέκτειναν την επιρροή τους, η αντιπαλότητα μεταξύ της Folk Nation και της People Nation εξαπλώθηκε σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ, όπως το Μέμφις, το Μιλγουόκι και η Ινδιανάπολη.

Folk Nation

Η συμμαχία Folk Nation δημιουργήθηκε το 1978, με πρωτοβουλία του ηγέτη των Black Gangster Disciple Nation, Larry Hoover, ο οποίος αποσκοπούσε στην ενίσχυση της παρουσίας των συμμοριών Αφροαμερικανών στο νότιο Σικάγο. Οι συμμορίες – μέλη της Folk Nation διατηρούσαν την αυτονομία τους, τα χρώματά τους, τα διακριτικά τους, τους κώδικές τους και τους εσωτερικούς τους κανονισμούς. Όποτε προέκυπταν διαφορές μεταξύ τους συστήνονταν επίσημα συμβούλια για τη διευθέτησή τους.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 το εγκληματικό τοπίο στις ΗΠΑ μετεβλήθη σημαντικά εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης του εμπορίου ναρκωτικών και της ευκολότερης πρόσβασης σε όπλα. Τα δύο αυτά στοιχεία ενίσχυσαν τη δύναμη της συμμαχίας, η οποία προσείλκυε ολοένα και περισσότερα μέλη. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1990 και μετά, οι εσωτερικές συγκρούσεις άρχισαν να προκαλούν ρήγματα στη συμμαχία Folk Nation, και αρκετές συμμορίες – μέλη της αποφάσισαν να αποχωρήσουν.

Σήμερα η Folk Nation εξακολουθεί να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σκηνή του οργανωμένου εγκλήματος του Σικάγου, με τα μέλη της να εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες όπως εμπόριο ναρκωτικών και ανθρώπων, κλοπές, διαρρήξεις και εκβιασμούς.

People Nation

Η ανάπτυξη της συμμαχίας Folk Nation προκάλεσε την έντονη ανησυχία των αντίπαλων συμμοριών Black P. Stones, Latin Kings και Vice Lords, οι οποίες συνασπίστηκαν κάτω από την «ομπρέλα» της People Nation. Αρχικά το μικρό της μέγεθος δεν προκαλούσε φόβο στις αντίπαλες συμμορίες, αλλά στα τέλη της δεκαετίας του 1980 έφθασε τα 100.000 ενεργά μέλη και κατόρθωσε να ανταγωνίζεται ευθέως τη Folk Nation.

Όποτε προέκυπταν εσωτερικές διαφωνίες ή συγκρούσεις, συγκαλούνταν ένα «συμμαχικό συμβούλιο», το οποίο λειτουργούσε ως «κυματοθραύστης». Ωστόσο, κατά την ταραχώδη δεκαετία του 1990, οι εσωτερικές διαφωνίες και οι ένοπλες συγκρούσεις, όπως αυτή μεταξύ των Latin Kings και των Satan Deuces, γίνονταν ολοένα και πιο συχνές με συνέπεια η συμμαχία να διαλυθεί.

Παρότι πολλές συμμορίες αποχώρησαν, η People Nation εξακολουθεί να παραμένει ισχυρή, αριθμώντας πάνω από 150.000 μέλη στις ΗΠΑ. Τα μέλη της εμπλέκονται σε ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών ενεργειών, όπως εκβιασμοί, ξυλοδαρμοί, δολοφονίες, εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, σωματεμπορία, ληστείες και κλοπές οχημάτων.

Οι συμμορίες – μέλη της Folk Nation

Στη Folk Nation έχει ενταχθεί ένας σημαντικός αριθμός συμμοριών του δρόμου. Οι πιο ισχυρές από αυτές είναι:

● Gangster Disciples: Η ιδρυτική συμμορία της συμμαχίας και η διαμορφώτρια της ιδεολογικής της ταυτότητας. Διαθέτει πάνω από 30.000 μέλη, τα οποία δραστηριοποιούνται εντός και εκτός των ΗΠΑ.

● Black Disciples: Συμμορία Αφροαμερικανών με έδρα το Σικάγο. Υπολογίζεται ότι αριθμεί 9.000 με 12.000 μέλη.

● Spanish Cobras: Ισχυρή συμμορία Ισπανόφωνων με σημαντική παρουσία στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

● Maniac Latin Disciples: Πολυφυλετική συμμορία, με ισπανόφωνο πυρήνα. Έχει παρουσία σε βόρειες και σε νότιες πολιτείες των ΗΠΑ.

● La Raza Nation: Συμμορία Ισπανόφωνων, η οποία συγκρούεται συχνά με συμμορίες της People Nation.

● Simon City Royals: Συμμορία που αποτελείται από λευκούς Αμερικανούς. Είναι μία από τις παλαιότερες και ισχυρότερες συμμορίες λευκών Αμερικανών στις ΗΠΑ.

● Crips: Συμμορία Αφροαμερικανών που αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές συμμορίες στις ΗΠΑ. Εδρεύει στο Λος Άντζελες, έχει παρουσία σε 41 πολιτείες και έχει επεκταθεί σε γειτονικές χώρες όπως ο Καναδάς. Μερικές από τις ομάδες της που δραστηριοποιούνται στο Σικάγο έχουν προσχωρήσει στη Folk Nation.

Οι συμμορίες – μέλη της People Nation

Οι συμμορίες της People Nation συγκρούονται συχνά μεταξύ τους, αλλά ενώνουν τις δυνάμεις τους υπό τη «σημαία» της People Nation ενάντια στον κοινό τους εχθρό, τη Folk Nation. Στις βασικές συμμορίες – μέλη της περιλαμβάνονται οι εξής:

● Almighty Black P. Stone Nation: Ισχυρή συμμορία Αφροαμερικανών, που υπήρξε ιδρυτικό μέλος της συμμαχίας. Διατηρεί δεκάδες παραρτήματα σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.

● Latin Kings: Ισχυρή συμμορία Ισπανόφωνων με δεκάδες χιλιάδες μέλη. Διατηρεί παραρτήματα εντός και εκτός των ΗΠΑ.

● Latin Counts: Συμμορία Ισπανόφωνων, η οποία εδρεύει στο Σικάγο και διατηρεί παράρτημα στο Ντιτρόιτ.

● Vice Lords: Συμμορία Αφροαμερικανών που αποτελεί μία συμμαχία από μικρότερες συμμορίες, οι οποίες υπάγονται όλες στην People Nation.

● Mickey Cobras: Συμμορία Αφροαμερικανών, η οποία συνεργάζεται με τη Μαφία του Σικάγου.

● Four Corner Hustlers: Συμμορία Αφροαμερικανών, που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1960. Φημίζεται για την ακραία βία που ασκεί και τον φόβο που προκαλεί στις αντίπαλες συμμορίες του δυτικού Σικάγου.

● Chicago Gaylords: Μία από τις παλαιότερες συμμορίες του Σικάγου. Αποτελείται κυρίως από λευκούς Αμερικανούς και Αμερικανούς μεξικανικής καταγωγής.

Η ιεραρχική τους δομή

Η ιεραρχική δομή των δύο συμμαχιών διαρθρώνεται σε τέσσερα επίπεδα, τα οποία προσδιορίζονται με βάση τον βαθμό αφοσίωσης κάθε μέλους.

● Στο πρώτο επίπεδο ανήκουν τα σκληροπυρηνικά μέλη, τα οποία επιδεικνύουν αδιαπραγμάτευτη πίστη και αφοσίωση.

● Το δεύτερο επίπεδο αποτελείται από τα συνεργαζόμενα μέλη, τα οποία παρότι ασπάζονται τις αρχές της ενότητας και της ομαδικής αφοσίωσης, μετατρέπονται σε εξωμότες όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα αυτοσυντήρησης.

● Στο τρίτο επίπεδο εντοπίζονται τα περιθωριακά μέλη, των οποίων η αφοσίωση επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες.

● Το τέταρτο και τελευταίο επίπεδο ιεραρχίας περιλαμβάνει τα άτομα που επιλέγουν να ενταχθούν στις συμμορίες με αποκλειστικό κίνητρο το οικονομικό όφελος.

Ο πόλεμος ανάμεσα στη Folk Nation και την People Nation

Η αντιπαλότητα μεταξύ των συμμοριών Folk Nation και People Nation έχει προκαλέσει αμέτρητες βίαιες συγκρούσεις, οι οποίες έχουν αφήσει πίσω τους χιλιάδες θύματα. Οι πιο συνήθεις αιτίες που οδηγούν σε συγκρούσεις είναι ο έλεγχος του εμπορίου ναρκωτικών και η εδαφική επέκταση, ιδίως στο Σικάγο. Αυτός ο πόλεμος δεν αποτελεί μία γενικευμένη σύρραξη, αλλά εκδηλώνεται ως ένα σύνολο πολυάριθμων τοπικών διαμαχών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών που ανήκουν στις δύο συμμαχίες.

Η συμβολική και ιδεολογική αντιπαλότητα

Πέραν των συγκρούσεων στους δρόμους, η αντιπαράθεση των δύο αυτών «διαφορετικών κόσμων» επεκτείνεται και σε επίπεδο συμβολισμών. Τα μέλη των συμμοριών που συνδέονται με τις δύο συμμαχίες ακολουθούν αυστηρούς ενδυματολογικούς κώδικες και χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σώματος για να δηλώσουν την ταυτότητά τους. Αρκεί ένα μέλος μίας συμμορίας να προσανατολίσει τις κινήσεις του προς την αριστερή ή προς τη δεξιά πλευρά για να δηλώσει την υπαγωγή του σε μία από τις δύο συμμαχίες.

Η αντιπαλότητα σε συμβολικό και ιδεολογικό επίπεδο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές:

1. Αριθμοί: Η πιο θεμελιώδης διάκριση αφορά τους αριθμούς. Οι συμμορίες της Folk Nation χρησιμοποιούν σύμβολα που σχετίζονται με τον αριθμό έξι (π.χ. εξάκτινο αστέρι, ζάρι με έξι τελείες), ενώ οι συμμορίες της People Nation χρησιμοποιούν σύμβολα που σχετίζονται με τον αριθμό 5 (π.χ. πεντάκτινο αστέρι, πεντάκτινο στέμμα, ζάρι με πέντε τελείες).

2. Προσανατολισμός σώματος: Οι συμμορίες του δρόμου της Folk Nation και της People Nation χρησιμοποιούν αντίθετους προσανατολισμούς σώματος. Τα μέλη της Folk Nation δίνουν έμφαση στη δεξιά πλευρά του σώματος, ενώ τα μέλη της People Nation τονίζουν την αριστερή. Για παράδειγμα, ένα μέλος συμμορίας που φοράει καπέλο, μπορεί να στρέψει το γείσο είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, για να δηλώσει σε ποια συμμαχία ανήκει.

O προσανατολισμός στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά του σώματος μπορεί να υπαγορεύσει πού φοριούνται τα σκουλαρίκια ή σε ποιο χέρι φοριέται ένα γάντι. Ο κανόνας του αριστερού και του δεξιού προσανατολισμού αφορά επίσης τις αγκράφες της ζώνης, τα μπατζάκια, τις χρωματιστές μπαντάνες που φοριούνται γύρω από το πόδι και ακόμα και το αν ένα αθλητικό παπούτσι είναι πλήρως δεμένο στο δεξί ή στο αριστερό πόδι.

3. Χρώματα: Τα μέλη των συμμοριών του δρόμου της Folk Nation επιλέγουν το μπλε και το μαύρο στα ρούχα και στα γκράφιτι, ενώ οι συμμορίες του δρόμου της People Nation επιλέγουν το κόκκινο και το μαύρο. Τα χρώματα αυτά είναι επίσης εμφανή σε καπέλα, αξεσουάρ, ακόμα και στο βερνίκι νυχιών.

4. Σύμβολα: Τα σύμβολα αφ’ ενός αντιπροσωπεύουν τη σύνδεση με τη συμμορία αφ’ ετέρου χρησιμοποιούνται για την οριοθέτηση των περιοχών. Τα μέλη της Folk Nation χρησιμοποιούν ένα εξάκτινο Αστέρι του Δαβίδ, του οποίου οι έξι ακτίνες αντιπροσωπεύουν έξι αρχές: τη ζωή, την αφοσίωση, τη γνώση, τη σοφία, την κατανόηση και την αγάπη. Οι τρίαινες με τις αιχμές προς τα πάνω και οι φτερωτές καρδιές είναι επίσης κοινά σύμβολα που χρησιμοποιούνται από τις συμμορίες της Folk Nation.

Η αντίπαλη συμμαχία χρησιμοποιεί έναν κύκλο που συμβολίζει τους 360 βαθμούς της γνώσης. Σύμφωνα με τα αφροαμερικανικής καταγωγής μέλη της, η γνώση αυτή χρησιμοποιούνταν από τους μαύρους προκειμένου να εξουσιάζουν τον πλανήτη. Η φωτιά αντιπροσωπεύει την επίγνωση των μελών της People Nation ότι υφίστανται καταπίεση και την αδυναμία τους να κατακτήσουν την απόλυτη γνώση λόγω της θερμότητας της φωτιάς. Το σκοτάδι αντιπροσωπεύει τη μαύρη πλειοψηφία παγκοσμίως και οι ημισέληνοι συμβολίζουν τη διαίρεση του μαύρου έθνους σε ανατολή και δύση.

Επίσης, το πεντάκτινο αστέρι συμβολίζει τον παντεπόπτη οφθαλμό του Αλλάχ που παρακολουθεί τους πιστούς του. Οι δύο συμμαχίες συμμοριών χρησιμοποιούν επίσης πυραμίδες για να συμβολίσουν τη φυσική, ψυχική και πνευματική γνώση.

5. Προσβολή συμβόλων: Και οι δύο συμμαχίες ακολουθούν μία πρακτική προσβολής των συμβόλων των αντιπάλων τους (γνωστή ως «cracking»), η οποία προσομοιάζει με αυτή των οργανωμένων οπαδών αθλητικών συλλόγων. Για παράδειγμα, τα μέλη της People Nation συχνά σχεδιάζουν γκράφιτι που απεικονίζουν ένα δικράνι προσανατολισμένο προς τα κάτω, το οποίο «σπάει» το σύμβολο της Folk Nation. Αντίθετα, τα μέλη της Folk Nation συχνά «ακυρώνουν» τα γκράφιτι της People Nation σχεδιάζοντας ένα πεντάκτινο αστέρι το οποίο τέμνεται από μία διαγώνια γραμμή ή ένα ανεστραμμένο μισοφέγγαρο.

6. Συμβολικές φράσεις: Τα γκράφιτι της Folk Nation συχνά συνοδεύονται από φράσεις όπως «έξι εμφανίζονται, πέντε πέφτουν», ενώ τα μέλη της People Nation απαντούν γράφοντας: «πέντε ζωντανοί, έξι πρέπει να πεθάνουν».

Η επιρροή των δύο συμμαχιών

Η επιρροή των συμμοριών Folk Nation και People Nation εξαπλώθηκε γρήγορα από το σωφρονιστικό σύστημα του Σικάγου στους δρόμους της πόλης και τελικά σε ολόκληρη τη χώρα. Συμμορίες σε άλλες πόλεις και πολιτείες υιοθέτησαν τα ίδια σύμβολα, τους ίδιους κώδικες και την ίδια οργανωτική δομή.

Σήμερα, υφίστανται συμμορίες μη προερχόμενες από το Σικάγο, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε άλλες πόλεις, αυτοπροσδιορίζονται ως «Folk» ή ως «People» και έχουν υιοθετήσει το ίδιο μοτίβο δράσης, τους ίδιους κώδικες και τους ίδιους συμβολισμούς των δύο συμμαχιών. Αυτό καταδεικνύει πόσο ισχυρή και διαρκής ήταν η επιρροή τους στη διαμόρφωση του «χάρτη» των συμμοριών στις ΗΠΑ για δεκαετίες.

Η κληρονομιά αυτής της αντιπαλότητας είναι πολύπλοκη και συνδέεται στενά με την αστική βία και την οργανωτική δομή των συμμοριών των δρόμων. Έχει επηρεάσει όχι μόνο τη ζωή των εμπλεκομένων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές επιβολής του νόμου και η κοινωνία γενικότερα αντιλαμβάνονται τη δυναμική των συμμοριών.

* Ο Μιχαήλ Εμμανουήλ Δημάκας είναι υποψήφιος διδάκτορας, MSc: «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές», MA: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία»

