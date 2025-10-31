Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί από την πρωτοφνή βροχή – Πλημμυρισμένα σπίτια, σταθμοί του μετρό και δρόμοι

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε υπόγεια, δρόμους και σταθμούς του μετρό.

A short while ago: Subway station in NYC, USA. https://t.co/KUFjQijFgz October 30, 2025

Για ιστορικά επίπεδα βροχής έκανα λόγο οι Αρχές. Σύμφωνα με τη Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Υόρκης, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι 1,8 ίντσες βροχής έπεσαν στο Σέντραλ Παρκ. Αυτό έσπασε το προηγούμενο γνωστό ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 1917, ανέφερε η υπηρεσία.

Bushwick, New York City, USA this afternoon. pic.twitter.com/tE0Vwyc755 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 31, 2025

This is the Subway in New York City this afternoon. pic.twitter.com/UWhzyU4mH3 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 31, 2025

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε τους δύο θανάτους στο ABC News.

Διαβάστε επίσης

Μελόνι: Το δημοψήφισμα για την επικύρωση της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος δεν θα έχει πολιτικό χαρακτήρα

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν θα επαναληφθούν στις 6 Νοεμβρίου στην Τουρκία

Γαλλία: Συνελήφθησαν έξι άτομα για ένοπλη ληστεία, με χρήση εκρηκτικών, σε εργαστήριο εξευγενισμού χρυσού στη Λιόν – Πέντε υπάλληλοι τραυματίστηκαν (Video)