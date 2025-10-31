search
31.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

31.10.2025

Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί από την πρωτοφνή βροχή – Πλημμυρισμένα σπίτια, σταθμοί του μετρό και δρόμοι

broxi new

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε υπόγεια, δρόμους και σταθμούς του μετρό.

Για ιστορικά επίπεδα βροχής έκανα λόγο οι Αρχές. Σύμφωνα με τη Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Υόρκης, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι 1,8 ίντσες βροχής έπεσαν στο Σέντραλ Παρκ. Αυτό έσπασε το προηγούμενο γνωστό ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 1917, ανέφερε η υπηρεσία.

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε τους δύο θανάτους στο ABC News.

