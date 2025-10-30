Γαλλία: Συνελήφθησαν έξι άτομα για ένοπλη ληστεία, με χρήση εκρηκτικών, σε εργαστήριο εξευγενισμού χρυσού στη Λιόν – Πέντε υπάλληλοι τραυματίστηκαν (Video)

Έξι άτομα, που φέρονται ότι εμπλέκονται σε ένοπλη ληστεία, με χρήση εκρηκτικών και πολεμικών όπλων, σε ένα εργαστήριο εξευγενισμού χρυσού στη Λιόν συνελήφθησαν πολύ γρήγορα από την αστυνομία, η οποία ανέκτησε και όλη τη λεία τους, αξίας περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Πέντε εργαζόμενοι στο Laboratoires Pourquery, την εταιρεία που έβαλαν στο στόχαστρο ου δράστες, τραυματίστηκαν ελαφρά από την έκρηξη. Οι τρεις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για εξετάσεις, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της περιφέρειας.

Λίγο πριν από τις 13.00, τοπική ώρα, οι δράστες, οπλισμένοι με πολεμικά όπλα, επιτέθηκαν σε αυτό το εργαστήριο εξευγενισμού χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων. Αφού προκάλεσαν την έκρηξη, διέφυγαν με αυτοκίνητο. Αστυνομικοί της Μονάδας Έρευνας και Επέμβασης (BRI) κατάφεραν να τους ακολουθήσουν και συνέλαβαν τους πέντε από αυτούς στη γειτονική πόλη Βενισέ, περίπου 50 λεπτά αργότερα.

ALERTE – Braquage à l'explosif d'un laboratoire de métaux précieux à #Lyon par un commando de cinq hommes lourdement armés et en faux policiers. Les braqueurs ont été interpellés avec leur butin peu après par la BRI. Un véhicule des démineurs est sur place (Le Progrès/ Actu Lyon… pic.twitter.com/hPmAM4npyE — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 30, 2025

Συνελήφθη επίσης μια γυναίκα, που συμμετείχε ενεργά στη ληστεία, ανέφερε μια αστυνομική πηγή. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τουφέκια, περίστροφα και εκρηκτικές ύλες.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η έκρηξη, όπως τη βιντεοσκόπησαν γείτονες του εργαστηρίου. Μπροστά στο κτίριο ήταν σταθμευμένο ένα λευκό ημιφορτηγό με μπλε φάρο.

Στα πλάνα διακρίνονται τρεις ένοπλοι να βγαίνουν από το κτίριο. Ο ένας φοράει κράνος και πορτοκαλί γιλέκο ενώ ένας άλλος, μασκοφόρος, τοποθετεί μια σκάλα και αρχίζει να ανεβαίνει στη μεταλλική περίφραξη του κτιρίου.

Σε άλλο βίντεο, από διαφορετική γωνία, ένας από τους δράστες που κρατά τουφέκι ανοίγει μια πόρτα στο πίσω μέρος του οχήματος και ένας συνεργός του τοποθετεί μέσα μαύρες βαλίτσες.

🔴 Le laboratoire Pourquery de Lyon, qui traite des métaux précieux, a été la cible d'une attaque à l'arme longue, par plusieurs hommes, ce jeudi vers 13h40, avant que les braqueurs ne soient interpellés. Des témoins racontent une scène impressionnante.#Lyon #Faitsdivers pic.twitter.com/Q3p5NJ57nK October 30, 2025

