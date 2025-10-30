Ο Κάρολος «ξηλώνει» τον Άντριου – Του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα, τον διώχνει και από τη «Βασιλική Στοά»

Οριστικά χάνει τον τίτλο του ο πρίγκιπας Άντριου μετά από απόφαση του βασιλιά Καρόλου υπό το βάρος της πίεσης του σκανδάλου Επστάιν που εμπλέκεται.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, έχει ήδη επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση στον Άντριου να παραδώσει τη μίσθωση της πολυτελούς έπαυλης στο Windsor Great Park, ενώ θα μεταφερθεί σε ιδιωτική κατοικία μικρότερης κλίμακας.

Britain's King Charles has initiated a process to remove Prince Andrew's titles and given him notice to move to private accommodation….he will now be known as Andrew Mountbatten Windsor https://t.co/ETv3SLWh1S — Global News (@News247Global) October 30, 2025

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο αναμένεται να μετακομίσει σε ιδιοκτησία στο κτήμα Σάντρινγκχαμ στο Νόρφολκ.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι βρετανικές εφημερίδες επικεντρώθηκαν στα οικονομικά του Άντριου, αφού η εφημερίδα Times έγραψε ότι δεν έχει πληρώσει ενοίκιο για την έπαυλη των 30 δωματίων όπου κατοικεί εδώ και δύο δεκαετίες. Ωστόσο, κατέβαλε τουλάχιστον 7,5 εκατομμύρια λίρες για ανακαινίσεις όταν εγκαταστάθηκε εκεί.

Σε μια σπάνια πολιτική παρέμβαση, μια κοινοβουλευτική επιτροπή διερωτήθηκε την Τετάρτη αν ο Άντριου θα έπρεπε να κατοικεί ακόμη σε αυτό το σπίτι.

Μια πηγή των ανακτόρων είπε ότι αν και ο Άντριου αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του, ήταν σαφές ότι διέπραξε σοβαρά λάθη κρίσης. Η απόφαση ελήφθη από τον βασιλιά Κάρολο, με τη στήριξη της ευρύτερης οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του διαδόχου, πρίγκιπα Ουίλιαμ.





Αναλυτικά η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ



«Η Αυτού Μεγαλειότης ξεκίνησε σήμερα επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου, των προσφωνήσεων και των τιμητικών διακρίσεων του Πρίγκιπα Άντριου.

Η μίσθωση επί της οικίας Royal Lodge τού παρείχε μέχρι σήμερα νομική προστασία για τη συνέχιση της διαμονής του εκεί. Επισήμως του έχει πλέον επιδοθεί ειδοποίηση παράδοσης της μίσθωσης, και θα μετακινηθεί σε άλλη ιδιωτική κατοικία. Αυτές οι κυρώσεις κρίθηκαν αναγκαίες, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί.



Οι Αυτού Μεγαλειότητες επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η ειλικρινής τους συμπάθεια βρίσκονται και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Η έξωση από το Royal Lodge



Η υπόθεση του πρίγκιπα Άντριου έχει συνταράξει το Μπάκιγχαμ, καθώς το όνομά του εμπλέκεται στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

The move follows revelations about Andrew’s relationship with convicted sex offender Jeffrey Epstein.



https://t.co/QCle73XPWb October 30, 2025

Την περασμένη εβδομάδα, η διαμάχη για το Royal Lodge, όπου διέμενε ο Άντριου, συνέχισε να εντείνεται εν μέσω νέων αποκαλυπτικών στοιχείων από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία κατηγόρησε τον Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση και αυτοκτόνησε φέτος, σε ηλικία 41 ετών.

Αποσπάσματα που δημοσίευσε η εφημερίδα The Guardian αποκαλύπτουν ότι η Τζιουφρέ εξαναγκάστηκε από τον Έπσταϊν να έρθει τρεις φορές σε σεξουαλική επαφή με τον Άντριου.



Ένα από τα θύματα του Έπσταϊν, η Βιρτζίνια Ρόμπερτς, είχε υποστηρίξει, το 2019, ότι στα 17 της υποχρεώθηκε από την Γκισλέιν Μάξγουελ, να κοιμηθεί με τον πρίγκιπα Άντριου τρεις φορές, στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και σε νησί της Καραϊβικής. Και περιέγραψε με σοκαριστικές λεπτομέρειες πώς ήρθε για πρώτη φορά σε σεξουαλική επαφή με τον Δούκα της Υόρκης, όταν πέταξε με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν στο Λονδίνο για να μείνει στο σπίτι της φίλης του της Μάξγουελ, η οποία της είπε «να κάνει [στον Άντριου] ότι έκανε στον Τζέφρι», μετά από μια έξοδο στο νάιτ κλαμπ Tramp στη βρετανική πρωτεύουσα. «Η Γκισλέιν μου είπε ότι πρέπει να κάνω στον Άντριου ό,τι κάνω και στον Τζέφρι και αυτό μου προκάλεσε ναυτία. Δεν το περίμενα από ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο από έναν άνθρωπο που ο κόσμος θαυμάζει».

