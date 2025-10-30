Οι ΗΠΑ περιορίζουν τον αριθμό των προσφύγων σε 7.500 με προτεραιότητα στους λευκούς Νοτιοαφρικανούς

Η κυβέρνηση Τραμπ πρόκειται να περιορίσει τον αριθμό των προσφύγων που δέχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες τον επόμενο χρόνο στο συμβολικό επίπεδο των μόλις 7.500 – και αυτές οι θέσεις θα καλυφθούν ως επί το πλείστον από λευκούς Νοτιοαφρικανούς.

Ο χαμηλός αριθμός αντιπροσωπεύει μια δραματική μείωση, αφού οι ΗΠΑ προηγουμένως επέτρεπαν την είσοδο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις από όλο τον κόσμο.

Η κυβέρνηση δημοσίευσε την εντολή ​​την Πέμπτη σε ανακοίνωση στο Ομοσπονδιακό Μητρώο.

Δεν δόθηκε καμία εξήγηση για τη περικοπή των αριθμών, οι οποίοι αποτελούν μια δραματική μείωση από το περσινό ανώτατο όριο των 125.000 που τέθηκε υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Το κυβερνητικό υπόμνημα ανέφερε μόνο ότι η εισδοχή των 7.500 προσφύγων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2026 «δικαιολογείται από ανθρωπιστικούς λόγους ή είναι προς το εθνικό συμφέρον».

Η ανακοίνωση προκάλεσε την άμεση κριτική από οργανώσεις προσφύγων, με το Διεθνές Πρόγραμμα Βοήθειας για τους Πρόσφυγες να αναφέρει: «Αυτή η αποφασιστικότητα καθιστά οδυνηρά σαφές ότι η κυβέρνηση Τραμπ δίνει προτεραιότητα στην πολιτική έναντι της προστασίας».

«Δίνοντας προνόμια στους Νοτιοαφρικανούς, ενώ συνεχίζει να απαγορεύει χιλιάδες πρόσφυγες που έχουν ήδη ελεγχθεί και εγκριθεί, η κυβέρνηση πολιτικοποιεί για άλλη μια φορά ένα ανθρωπιστικό πρόγραμμα. Είναι απαράδεκτο να αποκλείονται πρόσφυγες που ολοκλήρωσαν χρόνια αυστηρών ελέγχων ασφαλείας και επί του παρόντος βρίσκονται σε επικίνδυνες και επισφαλείς καταστάσεις», πρόσθεσε.

Ο Krish O’Mara Vignarajah, Διευθύνων Σύμβουλος του Global Refuge με έδρα τις ΗΠΑ, αμφισβήτησε την ηθική της απόφασης.

Είπε: «Αυτή η απόφαση δεν μειώνει μόνο το ανώτατο όριο εισδοχής προσφύγων. Μειώνει το ηθικό μας κύρος. Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, το πρόγραμμα προσφύγων των ΗΠΑ αποτελεί σανίδα σωτηρίας για οικογένειες που φεύγουν από τον πόλεμο, τις διώξεις και την καταστολή. Σε μια περίοδο κρίσης σε χώρες που κυμαίνονται από το Αφγανιστάν μέχρι τη Βενεζουέλα, το Σουδάν και πέρα ​​από αυτό, η συγκέντρωση της συντριπτικής πλειοψηφίας των εισδοχών σε μία ομάδα υπονομεύει τον σκοπό του προγράμματος καθώς και την αξιοπιστία του».

Ο Aaron Reichlin-Melnick, ανώτερος συνεργάτης στο Αμερικανικό Συμβούλιο Μετανάστευσης, δημοσίευσε στο X.

Since the U.S. Refugee Program was created in 1980, it has admitted over two million people fleeing ethnic cleansing and other horrors. Now it will be used as a pathway for White immigration. What a downfall for a crown jewel of America's international humanitarian programs. — Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) October 30, 2025

Έγραψε: «Από τότε που δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα Προσφύγων των ΗΠΑ το 1980, έχει δεχτεί πάνω από δύο εκατομμύρια ανθρώπους που έφευγαν από εθνοκάθαρση και άλλες φρικαλεότητες. Τώρα θα χρησιμοποιηθεί ως δίοδος για τη λευκή μετανάστευση. Τι πτώση για ένα στολίδι των διεθνών ανθρωπιστικών προγραμμάτων της Αμερικής».

