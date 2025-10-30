Η Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης είναι πλέον η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο

Η βασιλική Sagrada Familia της Βαρκελώνης έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο την Πέμπτη, αφού ένα μέρος του κεντρικού πύργου της ανεγέρθηκε στη θέση του.

Το αριστούργημα του αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί υψώνεται πλέον στα 162,91 μέτρα πάνω από την πόλη, ανέφερε η εκκλησία σε ανακοίνωσή της. Αυτό μόλις που ξεπερνά την κορυφή του κωδωνοστασίου του Ούλμερ Μίνστερ της Γερμανίας, η οποία φτάνει τα 161,53 μέτρα.

Το Ούλμερ Μίνστερ, μια γοτθική λουθηρανική εκκλησία που χτίστηκε μεταξύ 1543 και 1890, κατείχε τον τίτλο της ψηλότερης εκκλησίας στον κόσμο. Παρόλο που η Sagrada Familia δεν διεκδικεί τον τίτλο, τώρα είναι λίγο πάνω από ένα μέτρο ψηλότερη από την εκκλησία στη νότια Γερμανία.

Και η Sagrada Familia εξακολουθεί να μεγαλώνει. Ο κεντρικός «Πύργος του Ιησού Χριστού» που υψώνεται από την κορυφή της εκκλησίας θα φτάσει τα 172 μέτρα όταν ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Ένας γερανός τοποθέτησε το πρώτο μέρος του πύργου στην κορυφή του κυρίως ναού το πρωί της Πέμπτης.

Η πρώτη πέτρα της Sagrada Familia τοποθετήθηκε το 1882, αλλά ο Γκαουντί δεν περίμενε ποτέ ότι θα ολοκληρωνόταν όσο ζούσε. Μόνο ένας από τους πολλαπλούς πύργους της ολοκληρώθηκε όταν πέθανε.

Οι εργασίες έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς η βασιλική έγινε ένα σημαντικό διεθνές τουριστικό αξιοθέατο, με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να μαγεύονται από τη μοναδική αισθητική του Γκαουντί, η οποία συνδυάζει τον καθολικό συμβολισμό και τις οργανικές μορφές.

Τα χρήματα από τα εισιτήρια εισόδου χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της συνεχιζόμενης κατασκευής. Πέρυσι, 4,9 εκατομμύρια άνθρωποι πλήρωσαν για να την επισκεφθούν, με το 15% αυτών των τουριστών να προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εργασίες στις περίτεχνες προσόψεις της εκκλησίας και η διακόσμηση του εσωτερικού της θα συνεχιστούν για αρκετά χρόνια. Αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως σε περίπου μια δεκαετία από τώρα, δήλωσαν εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι νωρίτερα φέτος.

Του χρόνου θα είναι η 100ή επέτειος από τον θάνατο του Γκαουντί. Η εκκλησία θα διοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις για να γιορτάσει την κληρονομιά του, η οποία περιλαμβάνει και άλλα εκπληκτικά κτίρια στη Βαρκελώνη και σε άλλα μέρη της Ισπανίας.

