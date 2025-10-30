Ανάλυση CNN: Τραμπ και Πούτιν παίζουν με τη φωτιά – Μια νέα πυρηνική εποχή ξεκινά

Η ανταλλαγή πυρηνικών απειλών μεταξύ Τραμπ και Πούτιν επαναφέρει τον κόσμο σε ψυχροπολεμικά αντανακλαστικά, εγκαινιάζοντας μια εποχή αβεβαιότητας και επικίνδυνων ισορροπιών, γράφει το CNN σε ανάλυσή του, μετά τις τελευταίες εξελίξεις με πυρηνικές δοκιμές και εκατέρωθεν απειλές.

Οι διαρκείς πυρηνικές καυχήσεις του Κρεμλίνου φαίνεται πως τελικά βρήκαν απήχηση στον Λευκό Οίκο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατάζει την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει το αμερικανικό δίκτυο.



«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να ξεκινήσει τη δοκιμή των πυρηνικών μας όπλων σε ισότιμη βάση», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη.



Δεν ήταν άμεσα σαφές αν ο Τραμπ αναφερόταν σε δοκιμή πυρηνικών όπλων ή σε δοκιμή συστήματος όπλων με πυρηνική ικανότητα. Η ανακοίνωσή του ήρθε λίγο πριν από μια συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, αλλά ο Τραμπ υποστήριξε ότι η απόφασή του δεν είχε προκληθεί από την Κίνα, λέγοντας αργότερα σε έναν δημοσιογράφο την Πέμπτη ότι «είχε να κάνει με άλλους».



Η εντολή του Τραμπ ήρθε λίγες μόνο ώρες αφότου ο Ρώσος ηγέτης Βλαντίμιρ Πούτιν, επισκεπτόμενος ένα στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μόσχα, έριξε τη δική του νέα πυρηνική «βόμβα» ειδήσεων. Καθισμένος δίπλα στον επικεφαλής γιατρό και μια προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα Ρώσων στρατιωτών τραυματισμένων στα μέτωπα του αιματηρού πολέμου στην Ουκρανία, ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι ένα ακόμη «ανίκητο» ρωσικό όπλο είχε δοκιμαστεί με επιτυχία.



Αυτή τη φορά επρόκειτο για το Poseidon — μια πειραματική, πυρηνοκίνητη υποβρύχια τορπίλη, για την οποία στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να έχει εμβέλεια άνω των 6.000 μιλίων (9.650 χλμ.), και την οποία ο Πούτιν αποκάλυψε ότι εκτοξεύτηκε δοκιμαστικά για πρώτη φορά.



«Η ισχύς του Poseidon υπερβαίνει σημαντικά εκείνη του πιο εξελιγμένου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου μας», είπε ο Ρώσος πρόεδρος στο ήδη πληγωμένο ακροατήριό του. «Είναι μοναδικό στον κόσμο», πρόσθεσε, ενώ η αναχαίτισή του θα ήταν «αδύνατη».





Φοβερό οπλοστάσιo

Ο Πούτιν ανέφερε, σχεδόν παρεμπιπτόντως, ότι ο πολυαναμενόμενος και τεράστιος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Sarmat, γνωστός και ως «Σατανάς 2», θα τεθεί επίσης σύντομα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα — μια χαμηλών τόνων ανακοίνωση για την έλευση αυτού που πολλοί αποκαλούν το πιο θανατηφόρο σύστημα μεταφοράς πυρηνικών όπλων στον κόσμο.



Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που ο Πούτιν καυχήθηκε για νέα όπλα μαζικής καταστροφής έτοιμα να προστεθούν στο ήδη ισχυρό πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να περιορίσουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια βάσει της συνθήκης New START, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2011. Σύμφωνα με αυτήν, και οι δύο χώρες είχαν επτά χρόνια για να φτάσουν στα καθορισμένα όρια του αριθμού των αναπτυγμένων διηπειρωτικών πυρηνικών όπλων που επιτρεπόταν να διαθέτουν. Ωστόσο, η συνθήκη πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο του 2026.



Λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση για το Poseidon, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου είχε δηλώσει ότι η Ρωσία δοκίμασε επιτυχώς έναν πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ, τον Burevestnik — ή Storm Petrel — ο οποίος, σύμφωνα με τον ρωσικό στρατό, μπορεί να πετά με υποηχητικές ταχύτητες, χρησιμοποιώντας πυρηνικά καύσιμα, για σχεδόν απεριόριστο χρόνο και απόσταση.



Φυσικά, υπάρχουν σοβαρές τεχνικές αμφιβολίες για την πρακτικότητα όπλων που βασίζονται σε διαβόητα αναξιόπιστη —και τοξική— πυρηνική ενέργεια. Η ανάπτυξή τους, αν συμβεί ποτέ, είναι πιθανό να αργήσει πολύ.



Από τη δική του πλευρά, το Κρεμλίνο βλέπει την πυρηνική του ρητορική όχι τόσο ως άμεση στρατιωτική απειλή, αλλά ως διπλωματικό εργαλείο: έναν οικονομικό και άμεσο τρόπο να κάνει τις ΗΠΑ και τη Δύση να δώσουν προσοχή, να αποσπάσει από τη Δύση αυτό που θέλει στην Ουκρανία και να υπενθυμίσει τον υπαρξιακό κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει μια Ρωσία που αισθάνεται προκληθείσα ή περιθωριοποιημένη.



Το Κρεμλίνο ήδη νιώθει και τα δύο σε σχέση με την Ουκρανία: ότι το προκαλούν, κυρίως από τη συζήτηση για το αν θα δοθούν στην Ουκρανία πύραυλοι μακράς εμβέλειας Tomahawk — οι οποίοι θα μπορούσαν να θέσουν υπό απειλή στόχους στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη· και περιθωριοποιημένο, λόγω της αποτυχίας της Ουάσιγκτον να αναγκάσει την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της να αποδεχθούν τους όρους της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου.



Βεβαίως, ο χρόνος των τελευταίων απειλών, την ώρα που η διπλωματική πρόοδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει σταματήσει, κάθε άλλο παρά διακριτικός υπήρξε.



Όμως, για το Κρεμλίνο, η απάντηση του Λευκού Οίκου ήταν απροσδόκητη.



Καθώς ο Τραμπ — απογοητευμένος από τη συνεχή άρνηση του Κρεμλίνου να τερματίσει άμεσα τον πόλεμο στην Ουκρανία — υπαινισσόταν την ακύρωση της προγραμματισμένης συνόδου στη Βουδαπέστη με τον Πούτιν, πριν επιβάλει κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, ο Ρώσος πρόεδρος φρόντισε να φωτογραφηθεί επιβλέποντας, όπως υποστήριξε, «προγραμματισμένες» ασκήσεις της πυρηνικής τριάδας, κατά τις οποίες εκτοξεύτηκαν δοκιμαστικά μακράς εμβέλειας πύραυλοι από ξηρά, θάλασσα και αέρα.



Ήταν μια κλασική επίδειξη πυρηνικής ισχύος του Κρεμλίνου — θέατρο απειλών — που, ωστόσο, φάνηκε να προκαλεί ελάχιστη αμερικανική αντίδραση.





Επικίνδυνες δηλώσεις

Λίγες ημέρες αργότερα, οι δοκιμές του πυραύλου κρουζ Burevestnik ανακοινώθηκαν από τον Πούτιν, ο οποίος, κάπως ασυνήθιστα, φορούσε στρατιωτική στολή. Αλλά ακόμη και αυτό απορρίφθηκε με απαξιωτικό τρόπο από τον Λευκό Οίκο.



«Και δεν νομίζω ότι είναι σωστό πράγμα για τον Πούτιν να λέει τέτοια, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One τη Δευτέρα, καθ’ οδόν προς την Ασία για μια τριμερή περιοδεία που περιλάμβανε μια ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Σι.



«Θα έπρεπε να τελειώσει τον πόλεμο — έναν πόλεμο που θα έπρεπε να έχει κρατήσει μία εβδομάδα και τώρα διανύει το τέταρτο έτος του. Αυτό θα έπρεπε να κάνει, αντί να δοκιμάζει πυραύλους», πρόσθεσε ο Τραμπ.



Αλλά αγνοώντας αυτή τη συμβουλή και ανακοινώνοντας αμέσως τη δοκιμή της πυρηνοκίνητης τορπίλης Poseidon — η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να προκαλέσει ραδιενεργό καταστροφή σε ολόκληρες παράκτιες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών — το Κρεμλίνο ίσως άθελά του ώθησε τον Λευκό Οίκο στην απόφαση να επαναλάβει δικές του δοκιμές πυρηνικών όπλων.



Ίσως να πρόκειται για ένα μάθημα σχετικά με τους κινδύνους του να συνδυάζεις «χαλαρά λόγια» με πυρηνικά όπλα σε έναν ολοένα και πιο ασταθή κόσμο. Και αυτό που πιθανώς είχε ως σκοπό το Κρεμλίνο — να ενισχύσει τα επιχειρήματά του για την Ουκρανία — ίσως τελικά μας οδήγησε όλους σε μια νέα, επικίνδυνη και απρόβλεπτη εποχή, καταλήγει το CNN στην ανάλυσή του.

