«Είναι ανίκητος»: Το μήνυμα Πούτιν μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ

Την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ ανακοίνωσε η Ρωσία στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία.
Ο πύραυλος Burevestnik διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες, ενημέρωσε τον Πούτιν ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού, στρατηγός Γκερασίμοφ.
Σύμφωνα με τον ρώσο πρόεδρο, ο 9M730 Burevestnik («Θαλασσοβάτης») είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.
Ντυμένος με στολή παραλλαγής, ο Πούτιν είπε στον Γκεράσιμοφ ότι οι κρίσιμης σημασίας δοκιμές του Burevestnik ολοκληρώθηκαν και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.
Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, ο πύραυλος είναι «ανίκητος».
«Δεν υπάρχει ανάλογος στον κόσμο», επισήμανε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι διαθέτει απεριόριστο βεληνεκές και απρόβλεπτη γραμμή πτήσης.
