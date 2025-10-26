Ουκρανία: Τρεις νεκροί και 31 τραυματίες στο Κίεβο μετά από επίθεση ρωσικών drones

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά, σε ρωσική επίθεση με drones στο Κίεβο της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη συνοικία Ντεσνιάνσκι στο Κίεβο. Επτά από τους τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης, δήλωσε ο ίδιος μέσω Telegram.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης υλικές ζημιές ενώ πυρκαγιές ξέσπασαν σε αρκετά διαμερίσματα πολυκατοικίας, πριν σβηστούν. Στη συνοικία Ομπολόνσκι, θραύσματα από drones κατέπεσαν σε πολυκατοικία 16 ορόφων, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου.

Η επίθεση εξαπολύθηκε την επομένη των ρωσικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία, οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 20 τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Μετά τη νέα επίθεσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα νέες σκληρές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και των συμμάχων της.

«Κάθε ρωσικό πλήγμα είναι μια προσπάθεια να προκληθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά στην καθημερινή ζωή», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω Telegram. «Φυσικά, χρειάζονται επιπλέον δασμοί και κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και αυτών που τη βοηθούν να τα βγάζει πέρα», δήλωσε.

Η ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων περιστατικών δήλωσε ότι 13 άνθρωποι διασώθηκαν από υψηλότερους ορόφους κτιρίου, ενώ αξιωματικοί του ουκρανικού στρατού δήλωσαν μέσω Telegram ότι η Ρωσία εκτόξευσε 101 drones κατά της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύχτας, 90 εκ των οποίων καταρρίφθηκαν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν 1.200 drones εφόρμησης, πάνω από 1.360 κατευθυνόμενες βόμβες και πάνω από 50 πυραύλους διαφόρων τύπων τις τελευταίες επτά ημέρες.

«Απογοητευμένος» από τον Πούτιν ο Τραμπ

Την ίδια ώρα, στο διπλωματικό μέτωπο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι «δεν θα χάνει τον καιρό του» προγραμματίζοντας μια νέα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν, χωρίς να υπάρχει μια επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δε θα χάνω τον καιρό μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, βρίσκεται από την Παρασκευή στις ΗΠΑ για συνομιλίες με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

