Όπλα μεγάλου βεληνεκούς και επιπλέον κυρώσεις στη Ρωσία ζήτησε από τους «πρόθυμους» ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε σήμερα τους συμμάχους του Κιέβου που συμμετέχουν στην αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων» να ενισχύσουν την Ουκρανία με όπλα μεγάλου βεληνεκούς για να ασκηθούν πιέσεις στην Ρωσία ώστε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί τα μέσα που διαθέτει για να πλήξει ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας και έχει ζητήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Τόμαχοκ (Tomahawk) από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αυξήσει την πίεση προς την Μόσχα, αλλά δεν τους έχει αποκτήσει ακόμη.

«Μόλις ο Πούτιν ένιωσε πίεση και την πιθανότητα εμφάνισης των Τόμαχοκ στην Ουκρανία, δήλωσε αμέσως έτοιμος να επανεκκινήσει τις συνομιλίες», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Λονδίνο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να επιβάλουν και κυρώσεις σε όλες τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, στον σκιώδη στόλο τους και στους τερματικούς σταθμούς για να διαταραχθεί η ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι μιλώντας στο Λονδίνο μαζί με ορισμένους ηγέτες της λεγόμενης «Συμμαχίας των Πορθύμων» δήλωσε ότι η Ρωσία – η οποία επιτίθεται στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας- προσπαθεί να εκμεταλλευθεί τον επερχόμενο χειμώνα ως εργαλείο για να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία. «Η ειρήνη γεννιέται από την πίεση που ασκείται στον επιτιθέμενο», είπε ο Ζελέσνκι.

Διαβάστε επίσης:

Στις ΗΠΑ το «δεξί χέρι» του Πούτιν – Για «επίσημες» συνομιλίες στον απόηχο των κυρώσεων Τραμπ – Μάχη επιρροής Γουίτκοφ και Ρούμπιο

Bίντεο από τη στιγμή της επίθεσης των ΗΠΑ σε πλοίο ναρκεμπόρων στην Καραϊβική – «Θα σας αντιμετωπίσουμε όπως την Αλ Κάιντα» λέει ο Χέγκσεθ

Πώς στήνονταν τα παιχνίδια πόκερ στις ΗΠΑ με αστέρες του NBA και τεχνολογία… James Bond – Οι κρυφές κάμερες, τα τραπέζια ακτίνων Χ κι ένα δόλωμα