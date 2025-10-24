Πώς στήνονταν τα παιχνίδια πόκερ στις ΗΠΑ με αστέρες του NBA και τεχνολογία… James Bond – Οι κρυφές κάμερες, τα τραπέζια ακτίνων Χ κι ένα δόλωμα

Κρυφές κάμερες, τραπέζια ακτίνων Χ και ένα μέλος του Hall of Fame ως δόλωμα. Η Wall Street Journal περιγράφει πώς χρησιμοποιήθηκε ο προπονητής των Portland Trail Blazers, Τσόνσι Μπίλαπς για να προσελκύσει ανυποψίαστα θύματα.

Ήταν Απρίλιος του 2019 στο Λας Βέγκας και, όπως πάντα στην πρωτεύουσα των τυχερών παιχνιδιών των ΗΠΑ, ένα παιχνίδι πόκερ ήταν σε εξέλιξη. Εκτός από το ότι δεν ήταν ένα συνηθισμένο παιχνίδι πόκερ. Και όσοι έπαιζαν δεν ήταν συνηθισμένοι παίκτες.

Στο τραπέζι καθόταν ο Τσόνσι Μπίλαπς, συνταξιούχος αστέρας του ΝΒΑ που θα αναλάμβανε τον ρόλο του προπονητή των Blazers, έχοντας μια σημαντική αποστολή: Να δελεάσει ανυποψίαστους πλούσιους να παίξουν μαζί του για να τους αρπάξει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί, μαζί με τους άλλους στημένους συμπαίκτες.

Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που έστηνε παιχνίδια πόκερ χρησιμοποιώντας τεχνολογία βγαλμένη από τις ταινίες του Τζέιμς Μποντ.

Χθες, η αμερικανική κυβέρνηση απήγγειλε κατηγορίες σε 31 άτομα για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα που δρούσε για χρόνια σε πολλές περιοχές. Ανάμεσά τους είναι ο Μπίλαπς αλλά και ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ, και βοηθός προπονητή Ντέιμον Τζόουνς.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι του Λας Βέγκας, οι αρχές αναφέρουν ότι οι διοργανωτές χρησιμοποίησαν ένα παραποιημένο μηχάνημα που ανακάτευε τα χαρτιά, ενώ ο Μπίλαπς ήταν απλώς το δόλωμα.

Όταν έγινε έφοδος και πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις την Πέμπτη, ο Μπίλαπς ήταν το μεγαλύτερο «ψάρι» της οργάνωσης, στην οποία, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές συμμετείχαν και μέλη και συνεργάτες τεσσάρων μαφιόζικων οικογενειών: των Μπονάνο, Καμπίνο, Τζενοβέζε και Λουτσέζε.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, μετά τις συλλήψεις έσπευσε στο γραφείο του εισαγγελέα του Μπρούκλιν και ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της επιχείρησης, κάνοντας λόγο για ένα από τα πιο «δραματικά σκάνδαλα» στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού.

Όπως έγινε γνωστό πως ο 49χρονος Μπίλαπς, ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα από το ΝΒΑ την Πέμπτη, συνδέεται και με άλλη υπόθεση τζόγου που η κυβέρνηση ερευνούσε εδώ και χρόνια. Αυτή η υπόθεση είχε σχέση με στημένους αγώνες μπάσκετ.

Ο Μπίλαπς και ο Τζόουνς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έδιναν λεπτομέρειες σχετικά με τους παίκτες που θα έμεναν στον πάγκο, σε άτομα που συνεργάζονταν και στα στημένα παιχνίδια πόκερ.

Ειδικότερα, σε μια περίπτωση, ο Μπίλαπς φέρεται να είπε σε έναν συνάδελφο που συμμετείχε στο παιχνίδι στο Λας Βέγκας ότι οι Blazers σκόπευαν να «χαλάσουν» έναν αγώνα του 2023 εναντίον των Chicago Bulls, αφήνοντας τους κορυφαίους παίκτες να ξεκουραστούν.

Ένας άλλος κατηγορούμενος στην υπόθεση στοιχημάτισε στην ήττα των Blazers πριν οι παίκτες αποκλειστούν δημοσίως, αποκομίζοντας σημαντικό κέρδος.

Όπως λένε οι εισαγγελείς, οι κατηγορούμενοι συνεργάζονταν άψογα για χρόνια και είχαν εξελίξει τα κόλπα τους.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, «πείραζαν» τα μηχανήματα DeckMate, που ανακατεύουν την τράπουλα, με τεχνολογία που μπορούσε να διαβάζει τα χαρτιά και να μεταδίδει τις πληροφορίες σε έναν χειριστή εκτός του χώρου. Αυτό το άτομο τις μετέδιδε μέσω κινητού τηλεφώνου σε κάποιον στο τραπέζι, γνωστό ως «Quarterback» ή «Driver», ο οποίος χρησιμοποιούσε σήματα για να ειδοποιήσει τους άλλους συνωμότες.

Παράλληλα, είχαν και άλλους τρόπους να κλέβουν: χρησιμοποιούσαν δίσκους με μάρκες πόκερ που ήταν εξοπλισμένοι με κρυφές κάμερες, είχαν ένα τραπέζι που διέθετε ακτίνες Χ που διάβαζαν τα κλειστά χαρτιά, ενώ υπήρχαν ακόμη και ειδικοί φακοί επαφής που μπορούσαν να διαβάζουν τις σημαδεμένες κάρτες.

Το πιο αποτελεσματικό κόλπο, ωστόσο, ήταν να τοποθετούν γνωστούς πρώην επαγγελματίες αθλητές, όπως τον Μπίλαπς, στο τραπέζι, ώστε να προσελκύουν θύματα.

Στη συνέχεια, οι «διάσημοι» πληρώνονταν με ένα μέρος των κερδών, για τη συμμετοχή τους.

Στα στημένα παιχνίδια συχνά μιλούσαν και για το μπάσκετ. Τον Σεπτέμβριο του 2023, ένας από τους κατηγορούμενους καθοδηγούσε τον Τζόουνς μέσω μηνυμάτων, δίνοντάς του οδηγίες να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε δύο άλλους παίκτες που ήταν ιδιαίτερα επιδέξιοι στο να κλέβουν. Τους συνέκρινε μάλιστα με τον Στεφ Κάρι και τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Εκτός από τον Τζόουνς και τον Μπίλαπς, ακόμη ένα πρόσωπο που εμπλέκεται είναι ο πρώην NBAer Σέιν Χένεν, ο οποίος είναι γνωστός στις αρχές εδώ και χρόνια και για άλλα αδικήματα. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο ίδιος προμήθευσε την εγκληματική ομάδα με την τεχνολογία και συμμετείχε και στα στημένα παιχνίδια πόκερ.

