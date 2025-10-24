search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.10.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

24.10.2025

Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυμναστικής: Εκτός βάθρου στους κρίκους ο Πετρούνιας, κατέκτησε την 5η θέση (video)

24.10.2025 13:51
Δεν κατάφερε αυτή τη φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας να ανέβει σε βάθρο μεγάλης διοργάνωσης.

Ο «άρχοντας των κρίκων» έμεινε στην 5η θέση του Παγκοσμίου πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής στην Ινδονησία, καθώς του στοίχησε ένα μικρό λάθος στην έξοδό του από το όργανο.

Βαθμολογήθηκε με 14.300 βαθμούς, με τον Ντόνελ Γουίτενμπεργκ από τις ΗΠΑ να κατακτά το χρυσό με βαθμολογία 14.700. Το αργυρό πήγε στον Τούρκο Αντέμ Ασίλ με 14.566 βαθμολογία και το χάλκινο στον Κινέζο Σινγκγιού Λαν με 14.500.

