Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυμναστικής: Εκτός βάθρου στους κρίκους ο Πετρούνιας, κατέκτησε την 5η θέση (video)

Δεν κατάφερε αυτή τη φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας να ανέβει σε βάθρο μεγάλης διοργάνωσης.

Ο «άρχοντας των κρίκων» έμεινε στην 5η θέση του Παγκοσμίου πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής στην Ινδονησία, καθώς του στοίχησε ένα μικρό λάθος στην έξοδό του από το όργανο.

Βαθμολογήθηκε με 14.300 βαθμούς, με τον Ντόνελ Γουίτενμπεργκ από τις ΗΠΑ να κατακτά το χρυσό με βαθμολογία 14.700. Το αργυρό πήγε στον Τούρκο Αντέμ Ασίλ με 14.566 βαθμολογία και το χάλκινο στον Κινέζο Σινγκγιού Λαν με 14.500.

