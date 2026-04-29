ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 11:39
29.04.2026 09:14

Πηνελόπη Πλάκα: «Μεγαλώσαμε με το στερεότυπο ότι για να είσαι κάτι, πρέπει να είσαι μητέρα» (Video)

Για την επαγγελματική της πορεία, αλλά και την προσωπική της ζωή μίλησε η Πηνελόπη Πλάκα, καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε σε σχέδια που έκανε παλαιότερα και πλέον, έχει αναθεωρήσει, επισημαίνοντας ότι ενώ μικρότερη έλεγε ότι σε αυτή την ηλικία θα είναι σίγουρα μητέρα, σήμερα είναι πολύ μακριά από αυτή τη σκέψη.

Τόνισε, δε, ότι όταν και εφόσον δημιουργήσει οικογένεια, θα είναι κατόπιν πραγματικής της επιθυμίας και ανάγκης και όχι αποτέλεσμα πίεσης λόγω κοινωνικών προτύπων και στερεοτύπων.

«Άποψη έχω αλλάξει για όλη μου τη ζωή. Ας πούμε, έλεγα μικρή ότι μέχρι την ηλικία των 30, θα έχω οικογένεια και παιδιά. Είμαι 34. Ποτέ! Δεν υπάρχει κάτι γύρω γύρω… Εκεί γελάμε γιατί όσο πλησίαζε ο καιρός, εγώ όλο και απομακρυνόμουν από αυτή την ιδέα. είνα, βέβαια, και κάτι πραγματικά σημαντικό και αφορά το κοινωνικό πρότυπο με το οποίο μεγαλώσαμε. Αυτό που για να είσαι κάτι, πρέπει να είσαι μητέρα. Πρέπει να κάνεις οικογένεια. Τουλάχιστον εγώ μεγάλωσα και γύρω μου υπήρχε αυτό» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενη στη θρησκεία, η ηθοποιός τόνισε ότι ο καθείς μπορεί να συνδέεται με την πίστη του με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο μια φανουρόπιτα έγινε αφορμή να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αποχωρήσει από μια σχέση.

«Ο καθένας μπορεί να έχει όποια σύνδεση θέλει με τη θρησκεία. Εγώ ας πούμε μπορώ να προσεύχομαι και να λέω “θέλω να μου δείξεις τον δρόμο, είναι αυτός ο κατάλληλος άνθρωπος για μένα ή δεν είναι;” Έκανα, λοιπόν, μια φανουρόπιτα και έλεγα “δείξε μου, Άγιε μου Φανούριε, ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Να μείνω στη σχέση ή να φύγω από τη σχέση;”».

Όπως εξήγησε, εκείνη τη στιγμή δεν υπήρξε κάποιο «σημάδι» με την κυριολεκτική έννοια, αλλά μια εσωτερική βεβαιότητα:

«Το βασικό είναι ότι… μου ήρθε. Ότι πρέπει να αποδεσμευτώ, δεν πρέπει να βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση. Χώρισα πολύ αργότερα προφανώς» τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι η διαδικασία αυτή είχε περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα, παρά μεταφυσικό.

«Όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι πότε θέλουμε να τα βγάλουμε, γιατί και σε μας τους ίδιους δεν τα λέμε» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

