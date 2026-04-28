Ο Σάκης Ρουβάς τραγούδησε Στέλιο Καζαντζίδη (Video)

Μια ιδιαίτερη επιλογή έκανε ο Σάκης Ρουβάς κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι-ορόσημο από το ρεπερτόριο του Στέλιου Καζαντζίδη.

Το σχετικό στιγμιότυπο προβλήθηκε την Τρίτη, 28/4, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», με τον 54χρονο τραγουδιστή να εμφανίζεται να αποδίδει το διαχρονικό «Κάτω απ’ το πουκάμισό μου», που κυκλοφόρησε το 1975 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Υπάρχω» του Στέλιου Καζαντζίδη.

Στη σκηνή δεν ήταν μόνος, καθώς δίπλα του βρέθηκε και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Οι δύο τραγουδιστές συνεργάζονται εδώ και αρκετούς μήνες, έχοντας ξεκινήσει τις κοινές τους εμφανίσεις από την Αθήνα, πριν μεταφέρουν το πρόγραμμά τους στη Θεσσαλονίκη.

