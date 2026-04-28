Λίζα Κούντροου: Η «Φίμπι» από τα «Φιλαράκια» αποκαλύπτει το σεξιστικό περιβάλλον των γυρισμάτων

Η Λίζα Κούντροου δήλωσε πρόσφατα στους Times του Λονδίνου ότι έπρεπε να υπομείνει κάποια «κακά πράγματα» από τους σεναριογράφους της δημοφιλούς σειράς «τα Φιλαράκια», οι οποίοι ήταν «ως επί το πλείστον άνδρες», κατά τη διάρκεια της 10ετούς πορείας της στην κωμική σειρά του NBC.

Η Κούντροου, η οποία πρωταγωνίστησε ως η ελεύθερο πνεύμα Φίμπι Μπουφέ, είπε ότι οι σεναριογράφοι επέπλητταν το καστ αν ξεχνούσαν ατάκες και περνούσαν τις ώρες τους φαντασιώνοντας τις γυναίκες συμπρωταγωνίστριές της.

«Σίγουρα υπήρχαν κακά πράγματα πίσω από τα παρασκήνια», είπε η Κούντροου. «Μην ξεχνάτε ότι κάναμε γυρίσματα μπροστά σε ένα ζωντανό κοινό 400 ατόμων, και αν κάναμε λάθος σε κάποια από τις ατάκες αυτών των σεναριογράφων ή δεν έπαιρνε την τέλεια αντίδραση, έλεγαν: «Δεν μπορεί να διαβάσει αυτή η γ@@@@ένη σκύλα; Δεν προσπαθεί καν. Έκανε λάθος στην ατάκα μου».

Πρόσθεσε ότι, στο δωμάτιο των σεναριογράφων, «οι άντρες ήταν ξύπνιοι μέχρι αργά συζητώντας τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις για την Τζένιφερ [Άνιστον] και την Κόρτνεϊ [Κοξ]. Ήταν έντονο».

Η Κούντροου περιέγραψε την αντιμετώπιση του καστ από τους σεναριογράφους ως «βάναυση», αλλά είπε ότι δεν τους έδινε και πολύ σημασία, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της κακής συμπεριφοράς τους συνέβαινε κεκλεισμένων των θυρών.

«Ω, θα μπορούσε να είναι βάναυσο, αλλά αυτοί οι τύποι – και ήταν κυρίως άντρες εκεί μέσα – κάθονταν ξύπνιοι μέχρι τις 3 π.μ. προσπαθώντας να γράψουν τη σειρά, οπότε η στάση μου ήταν: “Πες ό,τι θέλεις για μένα πίσω από την πλάτη μου γιατί τότε δεν έχει σημασία”», είπε.

Η συμπεριφορά της ομάδας σεναριογράφων της σειράς αποκαλύφθηκε από την Αμαάνι Λάιλ στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η Λάιλ, που εργάστηκε στη σειρά το 1999 στην 6η σεζόν, μήνυσε την Warner Bros. Television για τη συμπεριφορά στην αίθουσα των σεναριογράφων. Στην αγωγή, ισχυρίστηκε ότι οι συγγραφείς έκαναν συχνά σεξουαλικά και ρατσιστικά σχόλια και, ως βοηθός σεναριογράφου, αναγκαζόταν να κρατάει σημειώσεις για όλα όσα λέγονταν στην αίθουσα. Η υπόθεση τελικά έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο αποφάνθηκε κατά της Λάιλ αφού αποφάσισε ότι η χυδαία συμπεριφορά ήταν απαραίτητο μέρος του εργασιακού περιβάλλοντος.

