ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 12:03
28.04.2026 10:18

Σαρλίζ Θερόν: Η αντίδρασή της όταν άγγιξε φίδι σε challenge του Netflix (Video)

28.04.2026 10:18
Τρομακτική φαίνεται ότι ήταν για τη Σαρλίζ Θερόν η εμπειρία από τη συμμετοχή της σε challenge του Netflix, όταν στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «Apex», η ηθοποιός συμμετείχε σε δοκιμασία «mystery box» με τον Τέιρον Έγκερτον, κληθείσα να αναγνωρίσει αντικείμενα μόνο μέσω της αφής.

Βάζοντας τα χέρια της σε ένα κουτί χωρίς να βλέπει το περιεχόμενο, η ηθοποιός σχεδόν αμέσως αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για κάτι που κινείται. Αρχικά προσπάθησε να καταλάβει αν επρόκειτο για κρέας, ωστόσο γρήγορα διαπίστωσε ότι ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό…

Όταν τελικά πλησίασε για να δει τι υπήρχε μέσα στο κουτί, ήρθε αντιμέτωπη με ένα ζωντανό φίδι, γεγονός που την έκανε να αντιδράσει έντονα. «Γ@μ@, η καρδιά μου» φώναξε έντρομη.

Περιγράφοντας την εμπειρία της, η Θερόν δήλωσε στη συνέχεια ότι είχε σφίξει το φίδι ελαφρώς και αναρωτήθηκε αν υπήρχε πιθανότητα να τη δαγκώσει, επειδή το άγγιξε σε λάθος σημείο. Λίγο αργότερα, ωστόσο, ενημερώθηκε πως το φίδι δεν ήταν επικίνδυνο.

Όπως έγινε γνωστό, επρόκειτο για έναν πράσινο πύθωνα, με την ηθοποιό να σχολιάζει ότι το συγκεκριμένο είδος δείχνει «πιο θυμωμένο» σε σχέση με άλλα φίδια που έχει δει στο παρελθόν.

ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 12:03
ADVERTORIAL

Charlotte Foucteau: Η αξία του ανθρώπου στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η FIFA φέρνει αλλαγές στο Μουντιάλ – Τα νέα δεδομένα με τις κίτρινες κάρτες

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και νέα παράταση για τον Κοινωνικό Τουρισμό – «Κολλάει»… ασυστόλως η πλατφόρμα

