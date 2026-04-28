Μελίνα Ασλανίδου: «Μου είπαν να σταματήσω να τραγουδάω και να κάνω 15 μέρες αφωνία – Έφυγα κλαίγοντας» (Video)

Για την εποχή που η καριέρα της εκτοξεύτηκε «μέσα σε μια βραδιά» -όπως λέει- μίλησε η Μελίνα Ασλανίδου, καλεσμένη του Ρένου Χαραλαμπίδη στην εκπομπή του One, «Με τον Ρένο».

Όπως εξήγησε, τότε είχε ερμηνεύσει τη διασκευή του «Τι σου ΄κανα και πίνεις» η οποία με το που παίχτηκε στο Big Brother, συγκίνησε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας, έκτοτε, μια νέα πορεία και για την ίδια.

«Έρχεται λοιπόν η καλή τύχη και έρχεται και ο παραγωγός μου για 10 χρόνια, ο Γιώργος Κυβέλος, ο οποίος με κοιτάει… βλέπει προφανώς αν γράφω καλλιτεχνικά και με φέρνει στη Θεσσαλονίκη. Κάνουμε αυτή τη δουλειά που λεγόταν “Το παρελθόν θυμήθηκα”, με πέντε παλιά τραγούδια, διασκευές, αυτά που τραγουδούσαμε κάθε βράδυ. Με το που βγαίνει το τραγούδι, αρχίζει ο κόσμος και αντιδρά πολύ θετικά. Σε μία νύχτα όμως… παίζεται στο Big Brother και από εκεί αλλάζουν όλα. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία στη ζωή. Είναι μια μαγική αλυσίδα. Ήμουν τότε στη Σκόπελο με τον Χρήστο Μητρέντζη, γνωριζόμασταν με τον Πρόδρομο που μπήκε στο παιχνίδι. Πριν μπει, του είχα πει για το τραγούδι. Μέσα στο παιχνίδι, σε μια φορτισμένη στιγμή, μια κοπέλα ζήτησε να παιχτεί. Και από εκείνη τη στιγμή, με το που παίχτηκε και έκλαιγαν μέσα στο παιχνίδι, έκλαψε κι όλη η Ελλάδα μαζί μας. Εγώ δεν το είδα καν, μου το είπαν. Την επόμενη μέρα όμως, όπου κι αν πήγαινες, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, άκουγες το τραγούδι παντού. Ήταν πολύ συγκινητικό. Κατάλαβα ότι κάτι καινούργιο ξεκινάει. Ήταν σαν ένα αντίδοτο στον πόνο, σαν να μου έλεγε η ζωή “μη φοβάσαι, κάτι έρχεται”» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, η Μελίνα Ασλανίδου αναφέρθηκε σε μια περιπέτεια που αντιμετώπισε με τη φωνή της η οποία την τρόμαξε και την αφύπνισε, όπως επισημαίνει.

«Έπαθα τραυματισμό στην αριστερή μου χορδή και μου είπαν ότι μπορεί να είναι κύστη ή πολύποδας, ότι μπορεί να χρειαστεί χειρουργείο και ότι πρέπει να σταματήσω να τραγουδάω. 15 μέρες πλήρη αφωνία. Σοκαρίστηκα. Έφυγα κλαίγοντας. Έλεγα:Πώς το έπαθα εγώ αυτό; Ευτυχώς, δεν ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εννοείται ότι στο δευτερόλεπτο σταμάτησα να μιλάω και στο δευτερόλεπτο επίσης σταμάτησα ό,τι κακό έκανα για τη φωνή μου χωρίς να το καταλαβαίνω, όπως κάπνισμα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

