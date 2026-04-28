ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 12:01
28.04.2026 08:54

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Δεν με ενδιαφέρει τι θα πουν για μένα – Δεν είμαι μίζερος» (Video)

28.04.2026 08:54
Για τη στάση του απέναντι στη ζωή μίλησε ο Γιώργος Γιαννόπουλος επισημαίνοντας ότι επιλέγει να είναι αισιόδοξος και όχι μίζερος. Μεγαλώνοντας -τονίζει- μπορεί να εκτιμά καλύτερα τι έχει αξία, ενώ πλέον, δεν τον αφορά αν η γνώμη του δεν αρέσει σε κάποιους.

«Δεν είμαι μίζερος. Θέλω να είμαι ελεύθερος! Μίλησα για την ελευθερία, γι’ αυτό σε πήγα λίγο παραπέρα. Θέλω να κοιτάζω πάντα τη ζωή με χαμόγελο κι από το ποτήρι αυτό το κλασικό που λέμε, το μισογεμάτο, κι όχι το μισοάδειο. Μικρός ήμουν λίγο… στριτζοκατάσταση, ας πούμε. Όσο μεγαλώνω, τα επεξεργάζομαι τα πράγματα και η δουλειά που κάνω, δεν θα την πω “δουλειά”… εργασία. Και μάλιστα έχω προτείνει σε ένα κανάλι που έχω στο YouTube, το Petsokoma Official, να βγάλουμε από το λεξιλόγιό μας τη λέξη “δουλειά” και να καθιερώσουμε τη λέξη “εργασία”. Ο πλανήτης όλος εργάζεται! Ο ήλιος ρίχνει βόμβες κάθε μέρα για να μας φωτίζει, η γη γυρίζει… όλα εργάζονται. Η μέλισσα πάει στον ανθό να πάρει γύρη για να βγάλει το μέλι. Είναι στη φύση να εργάζεται ο άνθρωπος. Όμως, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι κάτι μας χρωστάει η ζωή. Όχι, εμείς της χρωστάμε της ζωής! Αυτό το θαύμα, λοιπόν, έτσι το λέω και χαρακτηριστικά στις σχολές που κάνω μάθημα στα παιδιά… από το μαύρο της μήτρας στο μαύρο της αβύσσου, πρέπει να το χαρούμε αυτό το θαύμα» είπε αρχικά μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή The 2Night Show.

«Αυτή η μιζέρια είναι στη φύση του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος, ως έλλογο ον, επειδή ξέρει την ουτοπία του, ότι θα φύγει μια μέρα. Έχει εγωισμούς, έχει ζήλιες. Εγώ πιστεύω ότι δεν γεννιόμαστε μόνο με διαφορετικά εξωτερικά χαρακτηριστικά, κοντός, ψηλός, κ.λπ. Γεννιόμαστε και… εγωιστές, γεννιόμαστε καλοί, γεννιόμαστε κακοί. Εγώ γεννήθηκα καλός άνθρωπος. Έχω φτάσει σε σημείο πια να χαίρομαι αυτά που λέω και δεν υπολογίζω τι θα πει ο καθένας. Όσο μεγαλώνουμε, ωριμάζουμε. Πήζει το μυαλό. Οπότε είμαι σ’ αυτή τη διαδικασία. Τονίζω αυτό που θέλω. Παρατηρώ καμιά φορά όταν είμαι στον δρόμο, στο χωριό, ή που πάω διακοπές… Περνάει μια χελώνα, και θα κατέβω να της κάνω τη στροφή για να μην την πατήσουνε. Γεννήθηκα άνθρωπος. Να δώσω αγάπη! Έχω πάρει πολλή αγάπη και δεν ξέρω πού να τη διοχετεύσω! Ξέρεις, με περηφάνια το λέω αυτό το πράγμα» πρόσθεσε.

ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 11:59
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η FIFA φέρνει αλλαγές στο Μουντιάλ – Τα νέα δεδομένα με τις κίτρινες κάρτες

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και νέα παράταση για τον Κοινωνικό Τουρισμό – «Κολλάει»… ασυστόλως η πλατφόρμα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πρόωρη αυλαία για τη Megan Thee Stallion στο Μπρόντγουεϊ

