Ο Μικ Τζάγκερ παραλίγο να πεθάνει από υπερβολική δόση ηρωίνης το 1976, σύμφωνα με νέα βιογραφία

Ο Μικ Τζάγκερ παραλίγο να πεθάνει από υπερβολική δόση ηρωίνης στα τέλη της δεκαετίας του 1970, σύμφωνα με μια νέα βιογραφία των Rolling Stones.

Στο νέο βιβλίο του Μπομπ Σπιτζ, The Rolling Stones: The Biography, ο πρώην πρόεδρος της Rolling Stones Records, Μάρσαλ Τσες, ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να επαναφέρει στη ζωή τον 82χρονο Τζάγκερ στο διαμέρισμά του το 1976, αφού οι δύο μοιράστηκαν ένα γραμμάριο ηρωίνης.

Ο 84χρονος Τσες είπε ότι το περιστατικό συνέβη μετά την ευρωπαϊκή περιοδεία των Stones την άνοιξη του ’76, και ότι ένα βράδυ, ο Τζάγκερ τηλεφώνησε στον Τσες στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη για να του πει ότι βαριόταν και ότι πήγαινε να τον δει.

Ο δισκογραφικός διευθυντής είπε ότι ο τραγουδιστής έφτασε “ανήσυχος” και είχε ήδη καταναλώσει αλκοόλ και πιθανώς κοκαΐνη, αλλά επέμενε να συνεχίσουν τη βραδιά.

Ο Τσες είπε ότι επισκέφτηκε έναν «βουδιστή έμπορο ηρωίνης» για να εξασφαλίσει το ναρκωτικό για τον Τζάγκερ και μισή ώρα αργότερα, μοιράστηκαν ένα γραμμάριο, μόνο και μόνο για να καταρρεύσει ο ροκ σταρ στο πάτωμα 10 λεπτά αργότερα.

«Τα χείλη του γίνονταν μπλε. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Ήμουν τρομοκρατημένος», είπε ο Τσες στο βιβλίο, προσθέτοντας ότι χαστούκισε τον σταρ επανειλημμένα χωρίς αποτέλεσμα. «Ο Μικ Τζάγκερ θα πεθάνει στο γαμημένο μου διαμέρισμα!».

Τελικά ο Τσες κάλεσε ασθενοφόρο και στη συνέχεια τηλεφώνησε στον Αχμέτ Ερτεγκούν, επικεφαλής της Atlantic Records και παρουσιαστή του πάρτι στο οποίο βρισκόταν ο Τζάγκερ νωρίτερα το βράδυ.

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Ερτεγκούν έφτασε λίγα λεπτά αργότερα με την ηθοποιό Φέι Ντάναγουεϊ, η οποία ήταν επίσης στο πάρτι.

Ο Τσες φέρεται να έκανε στον Τζάγκερ τεχνητή αναπνοή στόμα με στόμα μέχρι να εμφανιστεί το ασθενοφόρο και να του χορηγήσει οξυγόνο, οπότε άρχισε να αναπνέει ξανά. Ο σταρ μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Λένοξ Χιλ, όπου η Ντάναγουεϊ βοήθησε να κανονιστεί ένα ιδιωτικό δωμάτιο για να αποφευχθεί η δημοσιότητα.

Ο Τσες ανέφερε στο βιβλίο ότι το περιστατικό ήταν η «τελευταία σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» τόσο με τους Rolling Stones όσο και με τα σκληρά ναρκωτικά, και παραιτήθηκε από τη θέση του λίγο αργότερα.

Ο Τζάγκερ συνελήφθη για ναρκωτικά στο σπίτι του το 1969, με τους αξιωματούχους να ισχυρίζονται ότι είχαν βρει ηρωίνη, αν και ο σταρ πάντα υποστήριζε ότι τον είχαν παγιδεύσει.

Οι μάχες του μέλους του συγκροτήματος, Κιθ Ρίτσαρντς, με την ηρωίνη έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια και έκοψε τα ναρκωτικά το 1978.

Το 2010, η πρώην σύντροφος του Τζάγκερ, Τζέρι Χολ, ισχυρίστηκε ότι είχε καπνίσει ηρωίνη όταν γνωρίστηκαν, αλλά τα παράτησε για εκείνη.

«Του είπα ότι δεν μπορούσα να τον δω αν έπαιρνε ναρκωτικά, λέγοντάς του: “Φύγε και μην γυρίσεις μέχρι να γίνεις νηφάλιος”», έγραψε στα απομνημονεύματά της. «Πέτυχε – είχε καταπληκτική δύναμη θέλησης».

