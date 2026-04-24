ΗΠΑ: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης χαλαρώνει τους περιορισμούς για προϊόντα κάνναβης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα χαλαρώσει άμεσα τους περιορισμούς για ορισμένα προϊόντα κάνναβης και θα προχωρήσει γρήγορα στην ανακατάταξη της μαριχουάνας ως λιγότερο επικίνδυνης, σε μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στην αμερικανική πολιτική για τα ναρκωτικά των τελευταίων δεκαετιών.

Η κίνηση αυτή δεν νομιμοποιεί τη μαριχουάνα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι πιθανό να αναδιαμορφώσει τον κλάδο αξίας 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος αντιμετώπιζε συνεχείς εμπόδια σε ομοσπονδιακό επίπεδο, παρόλο που όλες οι πολιτείες των ΗΠΑ εκτός από δύο την έχουν νομιμοποιήσει σε κάποια μορφή για ιατρική χρήση και σχεδόν οι μισές την έχουν νομιμοποιήσει και για ψυχαγωγική χρήση.

Πιο ήπια κατηγοριοποίηση

Τα προϊόντα ιατρικής μαριχουάνας που ρυθμίζονται από τις πολιτείες θα μεταφερθούν πλέον από μια ομάδα ναρκωτικών που ταξινομούνται ως εξαιρετικά εθιστικά, όπως η ηρωίνη, σε μια λιγότερο περιοριστική κατηγορία για προϊόντα που έχουν χαμηλό έως μέτριο δυναμικό κατάχρησης, συμπεριλαμβανομένων κοινών παυσίπονων, κεταμίνης και τεστοστερόνης. Τα προϊόντα μαριχουάνας που έχουν εγκριθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) θα μεταφερθούν επίσης σε αυτή την κατηγορία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα επιταχύνει επίσης μια ευρύτερη προσπάθεια που θα επαναταξινομήσει όλες τις χρήσεις του ψυχοδραστικού φυτού ως λιγότερο επικίνδυνες. Τα μέτρα αυτά είναι πιθανό να μειώσουν τα εμπόδια στην έρευνα, να ελαφρύνουν τη φορολογική επιβάρυνση και να διευκολύνουν τις εταιρείες στην εξασφάλιση χρηματοδότησης. «Αυτή η αλλαγή ταξινόμησης επιτρέπει την έρευνα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυτής της ουσίας, παρέχοντας τελικά στους ασθενείς καλύτερη φροντίδα και στους γιατρούς πιο αξιόπιστες πληροφορίες», δήλωσε ο Μπλανς.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας εκτελεστικής εντολής που εξέδωσε τον Δεκέμβριο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία έδωσε εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να χαλαρώσει τους περιορισμούς σχετικά με τη μαριχουάνα. Το μέτρο αναμένεται να δώσει ώθηση στον αναπτυσσόμενο κλάδο της κάνναβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωφελώντας εταιρείες όπως οι Canopy Growth, Tilray Brands και Trulieve Cannabis.

Χαλάρωση σε επίπεδο Πολιτειών

Εκτός από την πώληση ιατρικής μαριχουάνας και προϊόντων με κάνναβη που απευθύνονται στους καταναλωτές, ορισμένες από αυτές τις εταιρείες διεξάγουν επίσης έρευνα σχετικά με τις φαρμακευτικές χρήσεις της κάνναβης για τη διαχείριση του πόνου, τα συμπτώματα του καρκίνου, το άγχος και άλλες διαταραχές. Οι μετοχές των εταιρειών κάνναβης που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο μεταξύ 6% και 13% μετά την απόφαση, αλλά αργότερα ανέτρεψαν τα κέρδη τους, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στο περιορισμένο εύρος των άμεσων κινήσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την ενέργεια του Προέδρου Τραμπ να επαναταξινομήσει την κάνναβη, η ομοσπονδιακή πολιτική ευθυγραμμίζεται επιτέλους με την επιστήμη, την ιατρική και, το πιο σημαντικό, τις ανάγκες των ασθενών», δήλωσε ο Έργουιν Σάιμον, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας μαριχουάνας Tilray Brands.

Ο χαρακτηρισμός της μαριχουάνας ως ναρκωτικού της Κατηγορίας Ι, που σημαίνει ότι έχει υψηλό δυναμικό κατάχρησης και καμία αποδεκτή ιατρική χρήση, έχει επικριθεί ευρέως ως αναχρονιστικός, ιδίως καθώς κερδίζει έδαφος σε επίπεδο πολιτειών. Περίπου 24 πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια το έχουν νομιμοποιήσει για ψυχαγωγικούς σκοπούς, ενώ 40 το έχουν νομιμοποιήσει πλήρως για ιατρικούς σκοπούς και άλλες οκτώ επιτρέπουν ορισμένες ιατρικές χρήσεις, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου.

Το πιο διαδεδομένο ναρκωτικό

Μόνο δύο πολιτείες – το Αϊντάχο και το Κάνσας – δεν επιτρέπουν καμία νόμιμη χρήση. Οι νόμιμες πωλήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 47 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς BDSA. Μετά τη διαταγή του Τραμπ τον Δεκέμβριο, τα Κέντρα Υπηρεσιών Medicare και Medicaid άρχισαν να επιτρέπουν σε ορισμένους δικαιούχους του Medicare να χρησιμοποιούν προϊόντα που προέρχονται από κάνναβη, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων κανναβιδιόλης (CBD), υπό την καθοδήγηση κλινικού ιατρού.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, κάλεσε το Κογκρέσο να επικαιροποιήσει τη νομοθεσία ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο «πλήρες φάσμα» των προϊόντων CBD «διατηρώντας παράλληλα την πρόθεση του Κογκρέσου να περιορίσει την πώληση προϊόντων που ενέχουν κινδύνους για την υγεία».

Η μαριχουάνα είναι το πιο διαδεδομένο παράνομο ναρκωτικό στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον κόσμο. Σχεδόν ένας στους πέντε κατοίκους των ΗΠΑ τη χρησιμοποιεί σε ένα έτος, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ. Εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν συλληφθεί για κατοχή του ναρκωτικού, ακόμη και ενώ αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις εισηγμένες σε χρηματιστήρια πωλούν προϊόντα που σχετίζονται με την κάνναβη.

Αντιδράσεις από Ρεπουμπλικανούς

Η κυβέρνηση Μπάιντεν ξεκίνησε μια παρόμοια κίνηση το 2024, αλλά δεν ολοκληρώθηκε όταν ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία και η Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) ακύρωσε την προσπάθεια. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει διαδικασίες στις 29 Ιουνίου με σκοπό τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και γνωμοδοτήσεων εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ανακατάταξη του ναρκωτικού.

Οι επικριτές της μαριχουάνας υποστηρίζουν ότι η νομιμοποίησή της θα οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης ναρκωτικών από ανηλίκους, μείωση της παραγωγικότητας στον χώρο εργασίας και αύξηση των κινδύνων για την οδική ασφάλεια. Δεκάδες Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο διαμαρτυρήθηκαν τον Δεκέμβριο. Η αντίδραση ήταν πιο συγκρατημένη την Πέμπτη, αλλά ο γερουσιαστής Τομ Κότον, Ρεπουμπλικανός από το Αρκάνσας, δήλωσε ότι οι κινήσεις αυτές θα διευκολύνουν τους Αμερικανούς να κάνουν χρήση αυτού που περιέγραψε ως ένα ακόμα επικίνδυνο ναρκωτικό.

«Η μαριχουάνα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι πριν από δέκα ή είκοσι χρόνια, οδηγώντας σε αυξημένη ψύχωση, αντικοινωνική συμπεριφορά και θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα», δήλωσε ο Κότον σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Μια αλλαγή στην ταξινόμηση της μαριχουάνας ως ναρκωτικού είναι ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση».

