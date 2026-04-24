Μυστήριο με θανάτους και εξαφανίσεις επιστημόνων και εργαζομένων στη NASA

Ο θάνατος του 29χρονου μηχανικού της NASA Τζόσουα ΛεΜπλανκ, το καλοκαίρι του 2025 στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα μεμονωμένο τροχαίο δυστύχημα. Αντίθετα, επανέρχεται στο προσκήνιο σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν μια αλληλουχία θανάτων και εξαφανίσεων επιστημόνων με πρόσβαση σε κρίσιμα προγράμματα πυρηνικής και διαστημικής τεχνολογίας, εργαζόμενοι για NASA.

Από το 2022 έως σήμερα, περισσότερες από δέκα υποθέσεις με κοινά χαρακτηριστικά, αιφνίδιες εξαφανίσεις, αδιευκρίνιστοι θάνατοι και πρόσωπα που συνδέονται με ευαίσθητους τομείς έρευνας, συγκεντρώνουν την προσοχή των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, ενώ η υπόθεση έχει ήδη φτάσει μέχρι τον Λευκό Οίκο και το FBI, που επιχειρούν να διαπιστώσουν αν πρόκειται για συγκυρία ή για κάτι πιο σκοτεινό.

Ο ΛεΜπλανκ έχασε τη ζωή του στις 22 Ιουλίου 2025 στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, όταν το Tesla που οδηγούσε βγήκε εκτός δρόμου, προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα και δέντρα και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Το όχημα εντοπίστηκε καμένο το μεσημέρι της ίδιας ημέρας από τις αρχές, ενώ περίπου δύο ώρες αργότερα η οικογένειά του δήλωσε την εξαφάνισή του, καθώς δεν είχε εμφανιστεί στην εργασία του. Η σορός του ήταν απανθρακωμένη και αναγνωρίστηκε μόνο μέσω ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με τους οικείους του, ο νεαρός επιστήμονας είχε αφήσει στο σπίτι το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, γεγονός που ενίσχυσε τις αρχικές ανησυχίες περί πιθανής απαγωγής. Οι αρχές κατάφεραν να ανασυνθέσουν μέρος των κινήσεών του μέσω των δεδομένων του συστήματος Sentry Mode του οχήματος, διαπιστώνοντας ότι το αυτοκίνητο παρέμεινε για περίπου τέσσερις ώρες στο αεροδρόμιο του Χάντσβιλ το πρωί της ημέρας του δυστυχήματος.

Ο ΛεΜπλανκ εργαζόταν για περίπου πέντεμισι χρόνια στη NASA ως ηλεκτρολόγος μηχανικός, συμμετέχοντας σε προγράμματα πυρηνικής πρόωσης. Είχε αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη του προγράμματος Space Nuclear Propulsion (SNP), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία τεχνολογιών που θα επιτρέψουν ταχύτερες αποστολές στον Άρη και στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα. Αργότερα, ανέλαβε τη διεύθυνση ομάδας στο πρόγραμμα Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operation (DRACO), που αφορά κινητήρες πυρηνικής θερμικής πρόωσης.

Η υπόθεση του θανάτου του δεν εξετάζεται μεμονωμένα. Αντιθέτως, εντάσσεται σε μια σειρά τουλάχιστον δώδεκα περιστατικών που αφορούν επιστήμονες και ερευνητές με εξειδίκευση σε κρίσιμους τομείς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι εξαφανίσεις της Μόνικα Χασίντο Ρέζα (60 ετών), της Μελίσα Κασιάς (53 ετών), του Άντονι Τσάβες (79 ετών), του Στίβεν Γκαρσία (48 ετών) και του Ουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ (68 ετών), καθώς και οι θάνατοι των Μάικλ Ντέιβιντ Χικς (59 ετών), Φρανκ Μέιγουολντ (61 ετών), Νούνο Λουρέιρο (47 ετών), Τζέισον Τόμας (45 ετών), Καρλ Γκρίλμαϊρ (47 ετών) και Έιμι Εσκρίτζ (34 ετών).

Ιδιαίτερη δημοσιότητα έλαβε η εξαφάνιση του απόστρατου υποστράτηγου της Πολεμικής Αεροπορίας Ουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, ο οποίος εθεάθη για τελευταία φορά να αποχωρεί από την κατοικία του στο Νέο Μεξικό, αφήνοντας πίσω του κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικές συσκευές και γυαλιά, παίρνοντας μαζί μόνο ένα πιστόλι. Η σύζυγός του ανέφερε στις αρχές ότι φαινόταν να προσπαθεί να μην εντοπιστεί. Ο ΜακΚάσλαντ είχε στο παρελθόν επιβλέψει το Ερευνητικό Εργαστήριο της Πολεμικής Αεροπορίας στη βάση Wright-Patterson, η οποία έχει συνδεθεί με φήμες περί ερευνών εξωγήινης τεχνολογίας μετά το περιστατικό του Ρόσγουελ το 1947.

Παρόμοια χαρακτηριστικά εμφανίζουν και άλλες υποθέσεις. Ο Στίβεν Γκαρσία, συνεργάτης της κυβέρνησης σε εγκατάσταση που παράγει περίπου το 80% των μη πυρηνικών εξαρτημάτων των αμερικανικών πυρηνικών όπλων, εξαφανίστηκε τον Αύγουστο του 2025, εγκαταλείποντας το σπίτι του , έχοντας μαζί του μόνο ένα πιστόλι. Ο Άντονι Τσάβες και η Μελίσα Κασιάς, που εργάζονταν στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, εξαφανίστηκαν επίσης το 2025 υπό παρόμοιες συνθήκες.

Στην Καλιφόρνια, η Μόνικα Χασίντο Ρέζα, επικεφαλής ομάδας στο Jet Propulsion Laboratory της NASA και συμμετέχουσα σε πρόγραμμα υλικών διαστήματος που χρηματοδοτούνταν από τον ΜακΚάσλαντ, εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού με φίλους. Παράλληλα, οι Φρανκ Μέιγουολντ και Μάικλ Ντέιβιντ Χικς, που είχαν συμμετάσχει στο πρόγραμμα εκτροπής αστεροειδών DART της NASA, πέθαναν το 2024 και το 2023 αντίστοιχα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο κατάλογος των περιστατικών περιλαμβάνει και περιπτώσεις βίαιου θανάτου. Ο αστροφυσικός Καρλ Γκρίλμαϊρ και ο πυρηνικός φυσικός Νούνο Λουρέιρο δολοφονήθηκαν στις κατοικίες τους, ενώ ο ερευνητής φαρμακευτικής Τζέισον Τόμας βρέθηκε νεκρός σε λίμνη στη Μασαχουσέτη τον Μάρτιο, και ενώ είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του από τον Δεκέμβριο του 2025.

Ξεχωριστή θέση σε αυτή τη σειρά υποθέσεων κατέχει ο θάνατος της Έιμι Εσκρίτζ, ερευνήτριας με έδρα το Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, η οποία πέθανε στις 11 Ιουνίου 2022 σε ηλικία 34 ετών. Ο θάνατός της αποδόθηκε σε αυτοτραυματισμό από πυροβολισμό. Η Εσκρίτζ είχε συνιδρύσει το Institute for Exotic Science και ασχολούνταν με πειραματικές έννοιες πρόωσης, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για την «αντιβαρύτητα».

Σε συνέντευξή της το 2020 στον YouTuber Jeremy Rys, είχε αναφερθεί σε πιέσεις και απειλές που, όπως υποστήριζε, δεχόταν λόγω της δουλειάς της. Είχε δηλώσει ότι «ανακαλύψαμε την αντιβαρύτητα και η ζωή μας πήγε κατά διαόλου», περιγράφοντας παρενόχληση και σαμποτάζ, ενώ είχε τονίσει ότι η κατάσταση γινόταν ολοένα και πιο επιθετική όσο καθυστερούσε τη δημοσίευση των ευρημάτων της. Σε παρουσιάσεις της είχε επισημάνει ότι επιστήμονες που εργάζονται σε μη συμβατικές τεχνολογίες ενδέχεται να δέχονται πιέσεις να αποσύρουν το έργο τους.

Η υπόθεσή της επανήλθε στο προσκήνιο ως η 11η περίπτωση σε αυτή τη σειρά περιστατικών, εντείνοντας το ενδιαφέρον τόσο των αρχών όσο και του κοινού. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να συνδέουν επίσημα τον θάνατό της με άλλες υποθέσεις. Το ζήτημα έχει λάβει πολιτικές διαστάσεις, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η κατάσταση είναι «αρκετά σοβαρή» και να εκφράζει την ελπίδα ότι πρόκειται για τυχαία γεγονότα, προσθέτοντας ότι θα υπάρξουν απαντήσεις το επόμενο διάστημα. Ενώ σε τοποθετήσεις του έχει τονίσει ότι ορισμένα από τα πρόσωπα που εμπλέκονται ήταν «πολύ σημαντικοί άνθρωποι».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και το FBI για τη συνολική εξέταση των υποθέσεων, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα παραλειφθεί καμία λεπτομέρεια». Παράλληλα, η Εθνική Διοίκηση Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA) του Υπουργείου Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι εξετάζει τις αναφορές που αφορούν υπαλλήλους των εργαστηρίων και των εγκαταστάσεών της.

Το FBI έχει αναλάβει τον συντονισμό των ερευνών για τον εντοπισμό πιθανών συνδέσεων μεταξύ των υποθέσεων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Άμυνας και άλλες αρχές. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα κάποια σύνδεση, ωστόσο η χρονική σύμπτωση και οι επαγγελματικοί δεσμοί των εμπλεκομένων με κρίσιμους τομείς τεχνολογίας έχουν εντείνει τις ανησυχίες.

Στο πολιτικό πεδίο, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τιμ Μπέρτσετ έχει εκφράσει αμφιβολίες για το κατά πόσο πρόκειται για τυχαία περιστατικά, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός των εξαφανισμένων επιστημόνων σε τόσο εξειδικευμένους τομείς δεν μπορεί να θεωρηθεί σύμπτωση. Παράλληλα, επικριτές κατηγορούν την κυβέρνηση για καθυστερημένη αντίδραση, κάνοντας λόγο για πιθανή απειλή εθνικής ασφάλειας, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά είχαν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν.

Ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος του FBI Κρις Σουέκερ εκτίμησε ότι τα περιστατικά πιθανόν να σχετίζονται με σύγχρονες μορφές κατασκοπείας, επισημαίνοντας ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών ενδέχεται ήδη να διεξάγουν έρευνες.

Παρά την έντονη δημοσιότητα και τις πολλαπλές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί, οι αρχές επιμένουν ότι δεν υπάρχουν ακόμη αποδείξεις που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη ενιαίου μοτίβου ή οργανωμένης δράσης πίσω από τα περιστατικά. Ωστόσο, η φύση της εργασίας των εμπλεκομένων και οι ιδιαιτερότητες των περιστάσεων υπό τις οποίες σημειώθηκαν εξακολουθούν να τροφοδοτούν σενάρια και να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

