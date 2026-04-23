Τραμπ για Ελλάδα και Μητσοτάκη: «Φανταστική χώρα – Τρομερός τύπος ο πρωθυπουργός» (Video)

Με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την Ελλάδα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, κάνοντας λόγο για «φανταστική χώρα» και χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό «τρομερό τύπο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη χώρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα είναι φανταστική» και προσθέτοντας πως «μάς έχει βοηθήσει πολύ σε πολλούς τομείς».

Παράλληλα, μίλησε και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «τρομερό τύπο» («terrific guy»), επισημαίνοντας τη θετική εικόνα που έχει για τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Trump:



Greece has been very supportive; he is a terrific guy. pic.twitter.com/nS56gM1DG3 — Clash Report (@clashreport) April 23, 2026

Η συνέντευξη Μητσοτάκη στο Breitbart

Είχε προηγηθεί συνέντευξή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Breitbart News, στην οποία ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά και σε ζητήματα διεθνούς πολιτικής, όπως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και η ενεργειακή στρατηγική της Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας, καθώς και τη στενή σχέση που διατηρεί η χώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα τύχει θερμής υποδοχής στην Ελλάδα, επισημαίνοντας την ελληνική φιλοξενία και τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη βαθιά ιστορική σύνδεση Ελλάδας και ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών επηρεάστηκαν από την ελληνική σκέψη, ενώ και ο ελληνικός αγώνας ανεξαρτησίας είχε αντίστοιχα πρότυπα ελευθερίας.

