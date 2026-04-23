Απίστευτο περιστατικό στη Φλόριντα: Αγροτικό «καβάλησε» Lamborghini μέσα σε πάρκινγκ – «Δεν είδα το αυτοκίνητο», λέει η οδηγός (Video)

Ένα πρωτοφανές περιστατικό κατεγράφη σε χώρο στάθμευσης στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν μια οδηγός επιχείρησε να παρκάρει το μεγάλο pickup truck Chevrolet Silverado και κατέληξε να το ανεβάσει κυριολεκτικά πάνω σε μια πολυτελή Lamborghini που βρισκόταν μπροστά της.

Το συμβάν, που έγινε γρήγορα viral, εκτυλίχθηκε στο πάρκινγκ του Crunch Fitness. Στα πλάνα φαίνεται το σπορ αυτοκίνητο να κινείται στον χώρο αναζητώντας θέση στάθμευσης, την ώρα που το Silverado εμφανίζεται στο κάδρο με ταχύτητα υψηλότερη από την ενδεδειγμένη για τα δεδομένα του χώρου.

Ο οδηγός της Lamborghini αντιλήφθηκε έγκαιρα τον κίνδυνο και προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση κάνοντας όπισθεν. Παρά την αντίδρασή του, η προσπάθειά του δεν στάθηκε αρκετή, καθώς το φορτηγό κατέληξε να πέσει πάνω στο όχημα και να το «καβαλήσει», με την οδηγό να μην αντιλαμβάνεται τι είχε συμβεί.

ALERT: Florida woman drives her lifted truck over a Lamborghini she didn't see in a parking lot.



“Thank you God for another day and another chance,” the man in the Lamborghini said.



“Material things don't matter to me, my health is the main thing. Nothing stops us, there is… pic.twitter.com/Doo1GKBvqP — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) April 23, 2026

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η γυναίκα κατέβηκε από το όχημά της και καταγράφεται να πιάνει το κεφάλι της με απελπισία, εμφανώς σοκαρισμένη από το θέαμα των δύο αυτοκινήτων. Όπως φέρεται να υποστήριξε, δεν είδε καθόλου το όχημα που χτύπησε.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφεται και περαστικός, που έχει σταματήσει και παρατηρεί με έκδηλη απορία τα όσα συνέβαιναν.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της Lamborghini εμφανίστηκε ψύχραιμος, τονίζοντας ότι δεν τον απασχολεί η καταστροφή του αυτοκινήτου του, αλλά το γεγονός ότι είναι καλά στην υγεία του.

Τραμπ για Ελλάδα και Μητσοτάκη: «Φανταστική χώρα – Τρομερός τύπος ο πρωθυπουργός» (Video)

«Ο εχθρός μας έχει ηττηθεί»: Επανεμφάνιση Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μέσω ανάρτησης στα social media

ΗΠΑ: Συναγερμός σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα μετά από πυροβολισμούς – Τουλάχιστον 6 τραυματίες, οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση (Videos)











