ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 00:27
23.04.2026 23:58

Απίστευτο περιστατικό στη Φλόριντα: Αγροτικό «καβάλησε» Lamborghini μέσα σε πάρκινγκ – «Δεν είδα το αυτοκίνητο», λέει η οδηγός (Video)

23.04.2026 23:58
Ένα πρωτοφανές περιστατικό κατεγράφη σε χώρο στάθμευσης στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν μια οδηγός επιχείρησε να παρκάρει το μεγάλο pickup truck Chevrolet Silverado και κατέληξε να το ανεβάσει κυριολεκτικά πάνω σε μια πολυτελή Lamborghini που βρισκόταν μπροστά της.

Το συμβάν, που έγινε γρήγορα viral, εκτυλίχθηκε στο πάρκινγκ του Crunch Fitness. Στα πλάνα φαίνεται το σπορ αυτοκίνητο να κινείται στον χώρο αναζητώντας θέση στάθμευσης, την ώρα που το Silverado εμφανίζεται στο κάδρο με ταχύτητα υψηλότερη από την ενδεδειγμένη για τα δεδομένα του χώρου.

Ο οδηγός της Lamborghini αντιλήφθηκε έγκαιρα τον κίνδυνο και προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση κάνοντας όπισθεν. Παρά την αντίδρασή του, η προσπάθειά του δεν στάθηκε αρκετή, καθώς το φορτηγό κατέληξε να πέσει πάνω στο όχημα και να το «καβαλήσει», με την οδηγό να μην αντιλαμβάνεται τι είχε συμβεί.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η γυναίκα κατέβηκε από το όχημά της και καταγράφεται να πιάνει το κεφάλι της με απελπισία, εμφανώς σοκαρισμένη από το θέαμα των δύο αυτοκινήτων. Όπως φέρεται να υποστήριξε, δεν είδε καθόλου το όχημα που χτύπησε.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφεται και περαστικός, που έχει σταματήσει και παρατηρεί με έκδηλη απορία τα όσα συνέβαιναν.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της Lamborghini εμφανίστηκε ψύχραιμος, τονίζοντας ότι δεν τον απασχολεί η καταστροφή του αυτοκινήτου του, αλλά το γεγονός ότι είναι καλά στην υγεία του.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ για Ελλάδα και Μητσοτάκη: «Φανταστική χώρα – Τρομερός τύπος ο πρωθυπουργός» (Video)

«Ο εχθρός μας έχει ηττηθεί»: Επανεμφάνιση Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μέσω ανάρτησης στα social media

ΗΠΑ: Συναγερμός σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα μετά από πυροβολισμούς – Τουλάχιστον 6 τραυματίες, οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση (Videos)





ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μπορούμε να εξουδετερώσουμε το Ιράν σε μία ημέρα» – Διαβεβαίωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά

ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό στη Φλόριντα: Αγροτικό «καβάλησε» Lamborghini μέσα σε πάρκινγκ – «Δεν είδα το αυτοκίνητο», λέει η οδηγός (Video)

Λευκός Οίκος: Κατηγορίες κατά Κίνας για κλοπή τεχνητής νοημοσύνης

Τραμπ για Ελλάδα και Μητσοτάκη: «Φανταστική χώρα – Τρομερός τύπος ο πρωθυπουργός» (Video)

ΕΛΑΣ: Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών με σωφρονιστικό υπάλληλο – Συνελήφθη 30χρονος, στη δικογραφία 47 άτομα

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

Βενιζέλος από Δελφούς: «Διόρθωσε» την Κοβέσι, άδειασε θεαματικά την κυβέρνηση – Ο φαρμακερός υπαινιγμός για Μητσοτάκη

Η Κοβέσι έληξε άδοξα την κυβερνητική «στάση»: «Τους Εισαγγελείς τους ορίζουμε εμείς, όποιος διαφωνεί ας πάει στο… Λουξεμβούργο»   

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 00:26
Τραμπ: «Μπορούμε να εξουδετερώσουμε το Ιράν σε μία ημέρα» – Διαβεβαίωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά

Απίστευτο περιστατικό στη Φλόριντα: Αγροτικό «καβάλησε» Lamborghini μέσα σε πάρκινγκ – «Δεν είδα το αυτοκίνητο», λέει η οδηγός (Video)

Λευκός Οίκος: Κατηγορίες κατά Κίνας για κλοπή τεχνητής νοημοσύνης

