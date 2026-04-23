Τραμπ: «Μπορούμε να εξουδετερώσουμε το Ιράν σε μία ημέρα» – Διαβεβαίωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη, 23/4, πως το Ιράν ενδέχεται να γέμισε «λιγάκι» το οπλοστάσιό του αυτές τις δύο εβδομάδες της εκεχειρίας, αλλά υποστήριξε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να το εξουδετερώσουν σε μια μέρα.

Επανέλαβε πως δεν βρίσκεται υπό καθεστώς πίεσης για να τερματίσει τον πόλεμο, συμπληρώνοντας πως επιθυμεί να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή συμφωνία με το Ιράν.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ και ότι δεν ήθελε να κερδίσει το Ιράν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από εξαγωγές πετρελαίου στη διάρκεια της εκεχειρίας.

Υπεραμύνθηκε, ακόμη, της απόφασής του να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός, λέγοντας πως ήθελε να δώσει το περιθώριο στην Τεχεράνη να χειριστεί την αναταραχή στα κέντρα εξουσίας, υποδηλώνοντας πως το ιρανικό καθεστώς έχει κλονιστεί και υπάρχει διάσταση απόψεων.

«Γιατί να χρησιμοποιήσω πυρηνικά όπλα όταν τους έχουμε αποδεκατίσει με συμβατικά όπλα;»

Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

«Γιατί θα χρειαζόμουν κάτι τέτοιο;», απάντησε σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας «ανόητη» την ερώτηση.

«Γιατί να χρησιμοποιήσω πυρηνικά όπλα όταν τους έχουμε αποδεκατίσει με συμβατικά όπλα;», συνέχισε ο Τραμπ και υπογράμμισε πως «δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί η χρήση πυρηνικών όπλων από οποιονδήποτε».

Συμμετοχή Τραμπ στις συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου στον Λευκό Οίκο

Νωρίτερα την Πέμπτη, 23/4, έγινε γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συμμετάσχει σε μέρος των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Πέμπτης, ανέφεραν πολλές πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Τραμπ σχεδιάζει επίσης να χαιρετήσει τους πρεσβευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου στις ΗΠΑ κατά την άφιξή τους για τις συνομιλίες, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών πρόκειται να πραγματοποιηθεί εν μέσω της εύθραυστης 10ήμερης εκεχειρίας στον Λίβανο, η οποία πρόκειται να λήξει τις επόμενες ημέρες.

Ο Ισραηλινός Πρέσβης στις ΗΠΑ, Γεχίελ Λάιτερ, και η Λιβανέζα Πρέσβης στις ΗΠΑ, Νάντα Χαμαντέχ Μοαβάντ, αναμένεται να εκπροσωπήσουν τις χώρες τους στις άμεσες συνομιλίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται επίσης να συμμετάσχει σε μέρος της συνάντησης. Η αμερικανική αντιπροσωπεία πρόσθεσε ότι ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος δεν ήταν παρών στις συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας, και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ίσα, και ο σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάικλ Νίντχαμ, συμμετέχουν και πάλι στην αμερικανική ομάδα.

Αξιωματούχος δήλωσε ότι η συνάντηση μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος την περασμένη εβδομάδα, στον Λευκό Οίκο, ώστε ο Τραμπ να μπορέσει να συμμετάχει.

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ: Έτοιμο να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν παρά την εκεχειρία – «Περιμένουμε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να επαναλάβει τον πόλεμο με το Ιράν και περιμένει το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δήλωση που έλαβε χώρα μετά από αξιολόγηση ασφαλείας.

«Περιμένουμε το πράσινο φως από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Κατζ, «πρωτίστως για να ολοκληρώσουμε την εξάλειψη της οικογένειας Χαμενεΐ και να σπρώξουμε το Ιράν πίσω σε μια σκοτεινή εποχή. Αυτή τη φορά, η επίθεση θα είναι διαφορετική και πολύ πιο θανατηφόρα, καταφέρνοντας καταστροφικά πλήγματα στα πιο ευαίσθητα σημεία — τέτοια που θα ταράξουν και θα υπονομεύσουν τα ίδια τα θεμέλιά του».

Ο Κατζ πρόσθεσε ότι ο στρατός είναι έτοιμος τόσο για αμυντικές όσο και για επιθετικές επιχειρήσεις και ότι «οι στόχοι έχουν μαρκαριστεί».

Ο υπουργός κατηγόρησε το ιρανικό καθεστώς ότι διατηρεί την εξουσία μέσω εσωτερικής καταστολής, μέσω των Φρουρών της Επανάστασης και των πολιτοφυλακών Basij, ενώ παράλληλα καταφεύγει σε «ενεργειακό εκβιασμό» χειραγωγώντας τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ιρανικό καθεστώς είναι αποδυναμωμένο, οι ηγέτες του «κρυμμένοι σε σήραγγες», ανίκανοι να συντονίσουν αποτελεσματικά τις αποφάσεις τους, παρά τη ρητορική τους περί νίκης.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόκειται να συγκαλέσει συνάντηση με κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας για να συζητήσουν το Ισραήλ και τον Λίβανο.

Ένας νέος γύρος άμεσων συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν φαίνεται αβέβαιος, καθώς και οι δύο πλευρές κλιμακώνουν τη ρητορική και τις ενέργειές τους. Οι ΗΠΑ έχουν κατασχέσει πλοία που, όπως λένε, μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο, ενώ το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ, χωρίς καμία από τις δύο χώρες να δείχνει πρόθεση να υποχωρήσει.

