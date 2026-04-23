ΗΠΑ: Συναγερμός σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα μετά από πυροβολισμούς – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες (Videos)

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Mall of Louisiana, στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με αναφορές τοπικών Μέσων Ενημέρωσης, που κάνουν λόγο για πυροβολισμούς στον χώρο του εμπορικού κέντρου.

Όπως μεταδίδεται, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε σημείο όπου λειτουργούν καταστήματα εστίασης, προκαλώντας αναστάτωση σε επισκέπτες και εργαζόμενους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο εμπορικό κέντρο.

BREAKING: At least 6 people hospitalized in shooting at Mall of Louisiana in Baton Rouge, sources tell local media. pic.twitter.com/mSGciHhhmY — AZ Intel (@AZ_Intel_) April 23, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 6 τραυματίες, εκ των οποίων δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ υπάρχουν επίσης αναφορές για δύο νεκρούς, χωρίς μέχρι στιγμής οι Αρχές να έχουν επιβεβαιώσει τον απολογισμό.

Την ίδια στιγμή παραμένει ασαφές αν ο δράστης έχει εντοπιστεί ή συλληφθεί, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με τα πιθανά κίνητρα της επίθεσης.

Baton Rouge, Louisiana — Reports of an active shooter situation at the Mall of Louisiana, with multiple shots heard in the food court and a large police response now on scene.



Situation is developing.



More updates to follow. pic.twitter.com/UWLYTaotOZ April 23, 2026

Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης που καλύπτουν την υπόθεση αναφέρουν ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το αεροπλανοφόρο George Bush καταφθάνει στη Μέση Ανατολή

Τραμπ: «Έχω όλο τον χρόνο του κόσμου για μια συμφωνία με το Ιράν» – Θα συμμετάσχει στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στον Λευκό Οίκο

Ρωσικές απειλές προς χώρες της Ευρώπης για τα γαλλικά βομβαρδιστικά με πυρηνικά όπλα – Στο «στόχαστρο» και η Ελλάδα











