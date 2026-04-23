ΗΠΑ: Συναγερμός σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα μετά από πυροβολισμούς – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Mall of Louisiana, στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με αναφορές τοπικών Μέσων Ενημέρωσης, που κάνουν λόγο για πυροβολισμούς στον χώρο του εμπορικού κέντρου.
Όπως μεταδίδεται, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε σημείο όπου λειτουργούν καταστήματα εστίασης, προκαλώντας αναστάτωση σε επισκέπτες και εργαζόμενους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο εμπορικό κέντρο.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 6 τραυματίες, εκ των οποίων δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ υπάρχουν επίσης αναφορές για δύο νεκρούς, χωρίς μέχρι στιγμής οι Αρχές να έχουν επιβεβαιώσει τον απολογισμό.
Την ίδια στιγμή παραμένει ασαφές αν ο δράστης έχει εντοπιστεί ή συλληφθεί, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με τα πιθανά κίνητρα της επίθεσης.
Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης που καλύπτουν την υπόθεση αναφέρουν ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.