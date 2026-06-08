Αντιεπιστημονικό το σχέδιο, θα έχει αρνητικές συνέπειες στον αιολικό κλάδο και κυρίως στο ενεργειακό κόστος, την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια, επισημαίνει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ μετά την έκτακτη συνέλευση των μελών της – να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά στα 36 χρόνια της Ένωσης που πραγματοποιείται γενική συνέλευση για ένα συγκεκριμένο θέμα πολιτικής – για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ επισημαίνει σε πρώτη φάση τρεις άκρως προβληματικές διαπιστώσεις για τον κλάδο της αιολικής ενέργειας και συγκεκριμένα:

1] Το ΕΧΠ ΑΠΕ περιέχει υπερβολικούς περιορισμούς χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς εκτίμηση επιπτώσεων. Το γεγονός αυτό είναι αντιφατικό προς την έως πρόσφατα διακηρυγμένη βούληση της κυβέρνησης για αύξηση της συμμετοχής της αιολικής ενέργειας στο ενεργειακό μας μείγμα.

2] Αρκετές από τις διατάξεις του ΕΧΠ ΑΠΕ κρίνονται κατ’ αρχάς αντίθετες στην ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία.

3] Στο ΕΧΠ ΑΠΕ εντοπίζονται προβληματικές επιλογές που οφείλονται σε ελλιπή γνώση της τεχνολογίας και της επιστήμης της αιολικής ενέργειας.

«Αντί για μια τόσο περιοριστική πολιτική, η κυβέρνηση και τα κόμματα πρέπει να ενισχύσουν την Ενεργειακή Μετάβαση χωρίς να υποχωρούν στο λαϊκισμό, την αδράνεια και τα fake news που την αντιμάχονται», σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΕΛΕΤΑΕΝ.

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