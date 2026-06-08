search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 12:34
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.06.2026 10:25

ΕΛΕΤΑΕΝ κατά κυβέρνησης – ΥΠΕΝ για το Χωροταξικό των ΑΠΕ

08.06.2026 10:25
aioliko_parko_new

Αντιεπιστημονικό το σχέδιο, θα έχει αρνητικές συνέπειες στον αιολικό κλάδο και κυρίως στο ενεργειακό κόστος, την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια, επισημαίνει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ μετά την έκτακτη συνέλευση των μελών της – να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά στα 36 χρόνια της Ένωσης που πραγματοποιείται γενική συνέλευση για ένα συγκεκριμένο θέμα πολιτικής – για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ επισημαίνει σε πρώτη φάση τρεις άκρως προβληματικές διαπιστώσεις για τον κλάδο της αιολικής ενέργειας και συγκεκριμένα:

1] Το ΕΧΠ ΑΠΕ περιέχει υπερβολικούς περιορισμούς χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς εκτίμηση επιπτώσεων. Το γεγονός αυτό είναι αντιφατικό προς την έως πρόσφατα διακηρυγμένη βούληση της κυβέρνησης για αύξηση της συμμετοχής της αιολικής ενέργειας στο ενεργειακό μας μείγμα.

2] Αρκετές από τις διατάξεις του ΕΧΠ ΑΠΕ κρίνονται κατ’ αρχάς αντίθετες στην ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία.

3] Στο ΕΧΠ ΑΠΕ εντοπίζονται προβληματικές επιλογές που οφείλονται σε ελλιπή γνώση της τεχνολογίας και της επιστήμης της αιολικής ενέργειας.

«Αντί για μια τόσο περιοριστική πολιτική, η κυβέρνηση και τα κόμματα πρέπει να ενισχύσουν την Ενεργειακή Μετάβαση χωρίς να υποχωρούν στο λαϊκισμό, την αδράνεια και τα fake news που την αντιμάχονται», σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΕΛΕΤΑΕΝ.

Διαβάστε επίσης:

Παπασταύρου: Η κυβέρνηση θα στηρίζει τα νοικοκυριά όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

Θεσσαλονίκη: Έντονη δυσοσμία στην παραλία – «Πλημμύρισε» φυτοπλαγκτόν ο Θερμαϊκός (Photos/Video)

Η Δήλος… βυθίζεται: Χάνει ένα εκατοστό τον χρόνο από άνοδο θάλασσας και γεωλογική καθίζηση  




google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katrinis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική συνεργασία με την παροχή στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;

ataman pao osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αταμάν: «Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές»

fire_yot_amfilochia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε θαλαμηγό στη μαρίνα Αμφιλοχίας – Ένας τραυματίας (video)

pappas_fammelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Παππάς «πετάει το γάντι» στον Φάμελλο – Φέρε συμφωνία με Τσίπρα ή παραιτήσου

PANELLADIKES EJETASREIS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία – Τα θέματα που έπεσαν, ο σχολιασμός και οι απαντήσεις από την ΟΕΦΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος πάγος Τσίπρα σε ΣΥΡΙΖΑ παρά τη στήριξη από Φάμελλο: Καμία συνεργασία με κόμματα - Μήνυμα για τα ψηφοδέλτια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 12:32
katrinis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική συνεργασία με την παροχή στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;

ataman pao osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αταμάν: «Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές»

fire_yot_amfilochia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε θαλαμηγό στη μαρίνα Αμφιλοχίας – Ένας τραυματίας (video)

1 / 3