Θεσσαλονίκη: Έντονη δυσοσμία στην παραλία – «Πλημμύρισε» φυτοπλαγκτόν ο Θερμαϊκός (Photos/Video)

Επανήλθε στον Θερμαϊκό Κόλπο η καφέ βλέννα, γνωστή και ως φυτοπλαγκτόν που κάλυψε μεγάλο τμήμα της επιφάνειας της θάλασσας στη Θεσσαλονίκη.

Αποτέλεσμα, όπως σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια εποχή η πόλη έρχεται αντιμέτωπη με τη δυσάρεστη οσμή και την αποκρουστική της εικόνα, όπως μεταδίδει το voria.gr.

Οι πολίτες στο παραλιακό μέτωπο, από τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης έως το Μέγαρο Μουσικής, ασφυκτιούν, καθώς σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, η κατάσταση προκαλεί έντονη δυσφορία σε κατοίκους και τουρίστες.

Πού οφείλεται το φαινόμενο

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το φαινόμενο της έξαρσης του φυτοπλαγκτόν στον Θερμαϊκό Κόλπο οφείλεται στην εισροή θρεπτικών συστατικών (άζωτο, φώσφορος) από αστικά λύματα και λιπάσματα, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή η υπερβολική συγκέντρωση μικροοργανισμών δημιουργεί κατά καιρούς ένα παχύ, δύσοσμο στρώμα πρασινωπής ή ανοιχτόχρωμης καφέ βλέννας κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης.

Τα φαινόμενα ευτροφισμού στον Θερμαϊκό Κόλπο έχουν επανεμφανιστεί από τις αρχές του έτους. Σήμερα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης του φυτοπλαγκτόν από το αντιρρυπαντικό σκάφος «Αλκίππη» της εταιρείας North Aegean Slops. Εταιρεία, που εξειδικεύεται στον επιφανειακό καθαρισμό του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης.

Στόχος της επιχείρησης είναι ο επιφανειακός περιορισμός της έκτασης του φαινομένου όσο το δυνατόν περισσότερο. Η επιχείρηση-σκούπα στον Θερμαϊκό από το αντιρρυπαντικό σκάφος θεωρείται καθοριστική για τη διατήρηση της καλής εικόνας του παραλιακού μετώπου. Ωστόσο, κατά καιρούς έχουν προκύψει ζητήματα χρηματοδότησης, τα οποία έχουν οδηγήσει ακόμη και σε προσωρινή διακοπή των εργασιών καθαρισμού.

Αλλά, εν μέσω της θερινής περιόδου, η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί στην πόλη.

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