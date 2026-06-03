Στοιχεία που προβληματίζουν για την κλιματική κρίση και το πόσο επηρεάζει τα νησιά του Αιγαίου -και συγκεκριμένα τη Δήλο- αποκαλύπτει το Κλιματικό Παρατηρητήριο.

Οπως αναφέρει η «Καθημερινή», το ιερό νησί του Απόλλωνα, βυθίζεται κάθε χρόνο κατά περίπου ένα εκατοστό τόσο λόγω της ανόδου της στάθμης του νερού, όσο και λόγω γεωλογικής καθίζησής του.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο και την Ακαδημία Αθηνών, καθώς εδώ και δύο χρόνια παρακολουθούν της επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο νησί.

Σύμφωνα με τον καθηγητή φυσικών καταστροφών, Κωνσταντίνο Συνολάκη, η καθίζηση του εδάφους έχει «κλειδώσει» για την Δήλο με το «καλό» σενάριο να προβλέπει ως το 2050 καθίζηση 21 εκατοστών, ενώ το κακό σενάριο κάνει λόγο για καθίζηση 28 εκατοστών.

Το αντίστοιχο νούμερο για το 2100 είναι στα 48 και 87 εκατοστά αντίστοιχα.

Πώς θα περιοριστεί το φαινόμενο

Αυτό που συνεχίζουν να ψάχνουν οι ερευνητές, είναι να εντοπίσουν ποιο κομμάτι της στάθμης της θάλασσας ευθύνεται γι’ αυτήν την καθίζηση του εδάφους, όμως το βασικότερο ζήτημα είναι πως στο μακρινό μέλλον κινδυνεύει άμεσα η αρχαία πόλη της Δήλου.

Η ακτογραμμή μπροστά στην αρχαία πόλη αναμένεται να υποχωρήσει προς την ενδοχώρα και ο υγρότοπος από το λιμάνι θα επεκταθεί.

Ακόμη, σύμφωνα με τον κ. Συνολάκη, αρχαίες κατασκευές θα βυθιστούν τελείως και σημεία που είναι προσβάσιμα στους τουρίστες θα πάψουν να είναι επισκέψιμα λόγω πλημμύρας.

Αυτό στο οποίο επικεντρώνεται πλέον η ερευνητική ομάδα, είναι στο πώς θα περιορίσουν το φαινόμενο με τεχνητούς τρόπους. Ένας εξ αυτών, κατά τον προϊστάμενο της ΕΦΑ Κυκλάδων, Δημήτρη Αθανασούλη, που μίλησε στην ημερίδα, είναι η δημιουργία τεχνητών υφάλων και ανάπτυξη των ποσειδωνίων, ενώ θα πρέπει να γίνουν και έργα που θα κρατήσουν στέρεα τα μνημεία στη νότια πλευρά του λιμανιού.

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