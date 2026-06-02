Γαλλία: Η χώρα βίωσε την πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ (photo)

Η Γαλλία μόλις έζησε την πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ «από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1900», ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία στην εποχική έκθεσή της για το κλίμα, η οποία καλύπτει τους μήνες από Μάρτιο έως Μάιο.
«Με μέση θερμοκρασία 13,8° Κελσίου, αυτή η άνοιξη του 2026 είναι η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ (μεγάλη μεταβολή +1,7 βαθμό Κελσίου, ξεπερνώντας τις θερμοκρασίες του 2011 (+1,5°C) και του 2020 (+1,3°C)», τόνισε η Météo-France, καθώς η χώρα μόλις αντιμετώπισε ένα πρώιμο και έντονο κύμα καύσωνα, με πρωτόγνωρες για την εποχή θερμοκρασίες, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας.
