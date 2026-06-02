search
ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 17:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.06.2026 16:41

Γαλλία: Η χώρα βίωσε την πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ (photo)

02.06.2026 16:41
paris_france_kafsonas_0206_1920-1080_new
credit: AP

Η Γαλλία μόλις έζησε την πιο ζεστή άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ «από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1900», ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία στην εποχική έκθεσή της για το κλίμα, η οποία καλύπτει τους μήνες από Μάρτιο έως Μάιο.

«Με μέση θερμοκρασία 13,8° Κελσίου, αυτή η άνοιξη του 2026 είναι η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ (μεγάλη μεταβολή +1,7 βαθμό Κελσίου, ξεπερνώντας τις θερμοκρασίες του 2011 (+1,5°C) και του 2020 (+1,3°C)», τόνισε η Météo-France, καθώς η χώρα μόλις αντιμετώπισε ένα πρώιμο και έντονο κύμα καύσωνα, με πρωτόγνωρες για την εποχή θερμοκρασίες, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας.

Διαβάστε επίσης:

Εξόργισε ακόμα και τον Τραμπ ο Νετανιάχου: Είναι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ο πιο αντιπαθής στις δυτικές κοινωνίες;

Ισραήλ: Νέο ρεκόρ εξαγωγών όπλων – Στην Ευρώπη πάνω από ένα στα τρία

Βρετανία: Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε φοιτητή που ψυχορραγούσε, μετά από επίθεση από νεαρό Σιχ – Ξεσηκώθηκαν οι ακροδεξιοί και ο… Έλον Μασκ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parisi kausonas 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πολυτέλεια» ο κλιματισμός για έναν στους τρεις Ευρωπαίους παρά τους ολοένα και πιο συχνούς καύσωνες

clint eastwood
LIFESTYLE

Ο 96χρονος Κλιντ Ίστγουντ αποσύρθηκε επίσημα από την υποκριτική και τη σκηνοθεσία

vouli-456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει ο χάρτης της Βουλής: Δεύτερη δύναμη οι ανεξάρτητοι μετά τη διάλυση της ΚΟ της ΝΕΑΡ

cbs_60minutes
MEDIA

«Βγήκαν τα μαχαίρια» στο «60 Minutes» του CBS – Αντιδρούν οι δημοσιογράφοι στις επικείμενες αλλαγές και αμφισβητούν τον επικεφαλής

Tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Ένταση για την απουσία των κατηγορούμενων – Η εισαγγελική πρόταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

aade_elvenizelos
ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ εντόπισε 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Πώς ήρθε από το Ντουμπάι το μισό εκατομμύριο

sokratis-alafouzos-new
LIFESTYLE

Σωκράτης Αλαφούζος: «Έφυγα από μια χρεωκοπημένη χώρα και πήγα στην Αμερική - Κατάφερα πράγματα που δεν φανταζόμουν» (Video)

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 17:22
parisi kausonas 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πολυτέλεια» ο κλιματισμός για έναν στους τρεις Ευρωπαίους παρά τους ολοένα και πιο συχνούς καύσωνες

clint eastwood
LIFESTYLE

Ο 96χρονος Κλιντ Ίστγουντ αποσύρθηκε επίσημα από την υποκριτική και τη σκηνοθεσία

vouli-456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει ο χάρτης της Βουλής: Δεύτερη δύναμη οι ανεξάρτητοι μετά τη διάλυση της ΚΟ της ΝΕΑΡ

1 / 3