Ισραήλ: Νέο ρεκόρ εξαγωγών όπλων – Στην Ευρώπη πάνω από ένα στα τρία

Οι ισραηλινές εξαγωγές όπλων έφτασαν για πέμπτο συνεχόμενο έτος σε επίπεδο ρεκόρ, ξεπερνώντας το 2025 τα 19 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ), κυρίως από τις εξαγωγές συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, αυτό είναι το υψηλότερο ποσό που έχει καταγράψει ποτέ το Ισραήλ σε αυτόν τον τομέα, μια αύξηση σχεδόν 30% σε σύγκριση με το 2024.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πύραυλοι, ρουκέτες και αντιαεροπορική άμυνας αντιπροσώπευαν το 29% των συμβάσεων που υπέγραψε το Ισραήλ.

Ευρωπαϊκές χώρες ήταν οι αποδέκτες του 36% των ισραηλινών εξαγωγών όπλων το περασμένο έτος, ακολουθούμενες από εκείνες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (32%) και τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (15%).

Από τις εκατοντάδες νέες συμβάσεις που υπογράφηκαν, περισσότερες από τις μισές ήταν «μεγάλες συμβάσεις» αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων ή και περισσότερων, τόνισε το ισραηλινό υπουργείο.

Το Ισραήλ είναι μεταξύ των κορυφαίων εξαγωγέων όπλων στον κόσμο. Το υπουργείο Άμυνας αποδίδει εν μέρει το ρεκόρ πωλήσεων στο διεθνές ενδιαφέρον για τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στους πολέμους που διεξάγει το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Υπάρχει μια σαφής και αναμφισβήτητη σύνδεση μεταξύ των επιτυχιών που πέτυχαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) σε όλα τα μέτωπα, των εξαιρετικών δυνατοτήτων των ισραηλινών βιομηχανιών άμυνας και της επιτυχίας των ισραηλινών αμυντικών εξαγωγών παγκοσμίως», τονίζει ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς στην ανακοίνωση.

Τον Απρίλιο, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επιταχύνει την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης Arrow.

Η ανακοίνωση του υπουργείου έρχεται μετά από ερωτηματικά που δημοσιεύτηκαν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης σχετικά με το απόθεμα συστημάτων αναχαίτισης του Ισραήλ, ιδίως στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν από τις αρχές του έτους.

Πολλές χώρες έχουν αυξήσει τις στρατιωτικές τους δαπάνες τα τελευταία χρόνια.

