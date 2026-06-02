Ρωσικό σφυροκόπημα με drones και πυραύλους στο Κίεβο στη μεγαλύτερη επίθεση εδώ και μήνες

Η Ρωσία έπληξε πόλεις σε όλη την Ουκρανία με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους νωρίς την Τρίτη.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι επιθέσεις σκότωσαν 18 άτομα και τραυμάτισαν περισσότερους από 100.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η μαζική νυχτερινή επιδρομή στην Ουκρανία έπληξε δέκα στρατιωτικές εγκαταστάσεις παραγωγής στο Κίεβο.

Σε αυτές περιλαμβάνονταν και ορισμένα εργοστάσια που παρήγαγαν επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφερε.

Η Ρωσία έπληξε επίσης τρία κέντρα στρατολόγησης για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στο Κίεβο, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Το κύμα των επιθέσεων ακολούθησε τις ρωσικές προειδοποιήσεις για «συστηματικές» επιθέσεις στην πρωτεύουσα μετά από μια θανατηφόρα επίθεση με drones σε έναν κοιτώνα στην υπό ρωσικό έλεγχο περιοχή Λουχάνσκ της Ουκρανίας τον περασμένο μήνα, την οποία το Κίεβο αρνείται ότι πραγματοποίησε.

This night, the Russian army launched a massive drone and missile strike on targets in Ukraine. According to reports, the bulk of the strikes hit Kiev and the Kiev region. An air alert in the Ukrainian capital persisted into the morning.



The Ukrainian side claims that about 600… pic.twitter.com/5qCP5laeW8 — 🇷🇺 Yuri Podolyaka (@YuriPodolyaka) June 2, 2026

Ήταν η τρίτη σφοδρή επίθεση στο Κίεβο σε λιγότερο από ένα μήνα.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της γειτονικής της χώρας, καθώς η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται στο Ιράν. Οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν βαλτώσει, με αδιέξοδο στο πεδίο της μάχης και το Κίεβο να πλήττει τακτικά διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία.

More than 500 personnel of the State Emergency Service have been involved in dealing with the aftermath of Russia’s overnight attack on our cities and communities. The main strike was on Kyiv, where dozens of residential buildings and other purely civilian infrastructure were… pic.twitter.com/EhcQ5yIKQU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 2, 2026

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει 73 πυραύλους και περισσότερα από 600 drones στην επίθεση που έγινε τη νύχτα και κάλεσε εκ νέου την Ουάσινγκτον να στείλει επιπλέον αναχαιτιστικά πυραύλων Patriot για να αναπληρώσει τις φθίνουσες προμήθειες του Κιέβου.

«Αυτή ήταν μια επίθεση μεγάλης κλίμακας και μια απολύτως σαφής δήλωση από τη Ρωσία: εάν η Ουκρανία δεν προστατευτεί από βαλλιστικές και άλλες πυραυλικές επιθέσεις, αυτές οι επιθέσεις θα συνεχιστούν», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram.

🚨 ÚLTIMA HORA: Rusia acaba de lanzar esta noche un nuevo ataque masivo de drones y misiles contra Kiev y otras ciudades de Ucrania. Se reportan decenas de muertos y heridos.



¿Por qué nadie persigue a los rusos en el mundo por los ataques en Ucrania, como lo hacen con Israel? pic.twitter.com/ApviKxtT9H — Isaac (@isaacrrr7) June 2, 2026

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι ο πόλεμος είχε εισέλθει σε «ένα νέο παράδειγμα» μετά από αυτό που χαρακτήρισε «απάνθρωπες τρομοκρατικές ενέργειες» του ουκρανικού στρατού εναντίον αμάχων.

