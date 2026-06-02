ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα

Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται από το πρωί της Τρίτης οι κατηγορούμενοι στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση από την Βόρεια Ελλάδα, που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία των απολογιών των συνολικά 17 κατηγορουμένων ξεκίνησε τη Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη με τις απολογίες επτά κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με την δικογραφία, πέντε από αυτούς είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην λειτουργία της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που της καταλογίζεται ότι την πενταετία 2019 έως 2024 διέπραττε απάτες σε βάρος της ΕΕ και του Δημοσίου με το ποσό της ζημίας να υπολογίζεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Δύο από εκείνους που απολογούνται σήμερα, ήταν και πάλι χθες στα δικαστήρια με την πρώτη ομάδα στα δικαστήρια, αλλά ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία.

Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι

Χθες ενώπιον του Ανακριτή απολογήθηκαν δέκα κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδεται περιφερειακός ρόλος και αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Στους δέκα επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της υποχρέωσης εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα ανά τακτά διαστήματα. Σε έναν εκ των δέκα, κρίθηκε ότι πρέπει να οριστεί και η καταβολή χρηματικής εγγύησης.

