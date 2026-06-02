Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Με 45 μαχαιριές σκότωσε ο 41χρονος τη Βασιλική – Καταρρίπτεται ο ισχυρισμός περί άμυνας

Απολογείται ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα ο 41χρονος που δολοφόνησε την 39χρονη σύζυγο του στην Καλαμάτα.

Η απολογητική γραμμή του 41χρονου, ότι βρισκόταν σε άμυνα, φαίνεται ότι καταρρίπτεται, καθώς στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου δεν βρέθηκαν ίχνη πάλη.

Όμως και η ιατροδικαστική εξέταση δεν στοιχειοθετεί άμυνα, αλλά αντίθετα ο αριθμός των μαχαιριών και το βάθος τους προδίδουν μένος κατά του θύματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που διέρρευσαν από την ιατροδικαστική ο 41χρονος δολοφόνησε την 39χρονη Βασιλική με 45 μαχαιριές, ενώ εκείνη βρισκόταν στο πάτωμα.

Η σορός της έφερε μεταξύ άλλων μία μαχαιριά στην πλάτη, δύο στον θώρακα και μία στο λαιμό.

Σε αιματολογικές εξετάσεις θα υποβληθούν τα δύο παιδιά του ζευγαριού 6 και 10 ετών προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο 41χρονος τους χορήγησε ηρεμιστικά.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα και συνέλαβαν τον 41χρονο, βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα στο δωμάτιο τους. Τα μετέφεραν σε αυτή την κατάσταση στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και δεν ξύπνησαν πριν τις 10.00 το πρωί της επόμενης ημέρας.

«Περνούσε δύσκολα»

«Το γνώριζαν αρκετοί, το είχε εκμυστηρευτεί σε πολλούς ότι περνάει δύσκολα. Ότι δεν περνάει εύκολα, ότι ήταν δύσκολα», ανέφερε φίλος της Αγγελικής. Ερωτηθείς αν είχε δεχθεί στο παρελθόν απειλές, ο φίλος της ανέφερε: «Μπορεί να είχε δεχθεί απειλές και για τα παιδιά και για ζωή της. Για τα παιδιά ότι θα τα φτιάξει τα πράγματα έτσι να μην βλέπει τα παιδιά. Σίγουρα φοβόταν αυτό για τα παιδιά και φοβόταν για τη ζωή της», ανέφερε.

«Απειλούσε ότι θα της πάρει τα παιδιά»

Για τις απειλές του δολοφόνου προς το θύμα ότι θα της πάρει τα παιδιά, μίλησε κι άλλη φίλη της Βασιλικής, δίνοντας το στίγμα του τι περνούσε η άτυχη γυναίκα στα χέρια του συζύγου της.

Το χρονικό

Χθες Δευτέρα (1/6) λίγο πριν τις 2.00 τα ξημερώματα το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε τρεις κλήσεις για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Οι αναφορές έκαναν λόγο για γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια από διαμέρισμα του 2ου ορόφου. Πέντε λεπτά αργότερα οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Ωστόσο, όταν προσέγγισαν την πολυκατοικία, οι φωνές είχαν ήδη σταματήσει.

Οι αστυνομικοί και ένοικοι χτυπούσαν επίμονα την πόρτα. Μετά από πολλές προσπάθειες ο δράστης εμφανίστηκε, φέροντας κηλίδες αίματος στη μπλούζα του.

