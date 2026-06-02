Ο 96χρονος Κλιντ Ίστγουντ αποσύρθηκε επίσημα από την υποκριτική και τη σκηνοθεσία

Ο θρυλικός Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Κλιντ Ίστγουντ έγινε 96 ετών το περασμένο Σαββατοκύριακο (31 Μαΐου) και ο σταρ του Χόλιγουντ – όπως φαίνεται – έχει αποσυρθεί οριστικά.

Σε μια πρόσφατα αποκαλυφθείσα συνέντευξη στο γαλλικό μέσο France 3, ο γιος του Ίστγουντ, μουσικός και συνθέτης Κάιλ Ίστγουντ, αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έχει επίσημα και αθόρυβα αποσυρθεί.

«Έχω πολλές καλές αναμνήσεις από τη συνεργασία μου μαζί του. Τώρα που έχει αποσυρθεί, είναι 95 ετών», δήλωσε ο Κάιλ Ίστγουντ, πριν από τα γενέθλια του πατέρα του. «Αλλά ήμουν πολύ τυχερός που μπόρεσα να συνεργαστώ μαζί του σε πολλές ταινίες. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία για μένα».

Ο Κλιντ Ίστγουντ ξεκίνησε τη καριέρα του στη μεγάλη οθόνη στα μέσα της δεκαετίας του 1950 και έγινε γνωστός τη δεκαετία του ’60 στο είδος του γουέστερν, με τρεις ταινίες σε σκηνοθεσία Σέρτζιο Λεόνε – «A Fistful Of Dollars» (1964), «For A Few Dollars More» (1965) και «The Good, The Bad And The Ugly» (1966) – γνωστή και ως «Τριλογία των Δολαρίων».

Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που εκτείνεται σε επτά δεκαετίες, ο Ίστγουντ συνέχισε να εντυπωσιάζει σε κλασικές ταινίες όπως οι Dirty Harry (1971), Magnum Force (1973), The Enforcer (1976), Sudden Impact (1983) και The Dead Pool (1988) – όλες στις οποίες υποδύθηκε τον επαναστάτη αστυνομικό Χάρι Κάλαχαν.

Άλλες αξιομνημόνευτες ερμηνείες στην οθόνη περιλαμβάνουν ταινίες όπως οι The Beguiled, Thunderbolt And Lightfoot, Escape From Alcatraz, Pale Rider, Unforgiven, Million Dollar Baby και Gran Torino.

Το σκηνοθετικό έργο του Ίστγουντ ξεκίνησε το 1971 με το Play Misty For Me. Συνέχισε να σκηνοθετεί καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, με τίτλους όπως οι Bird, The Rookie, Unforgiven, The Bridges of Madison County, Midnight in the Garden of Good and Evil, Mystic River, Million Dollar Baby, το δίπτυχο Flags Of Our Fathers / Letters From Iwo Jima, Invictus, American Sniper, Sully και Richard Jewell.

Αυτή η εντυπωσιακή φιλμογραφία – περισσότερες από 70 ταινίες στην οθόνη και 40 σκηνοθετημένες ταινίες μεγάλου μήκους – έχει χαρίσει στον Ίστγουντ τέσσερα βραβεία Όσκαρ (συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τις ταινίες Unforgiven και Million Dollar Baby), τέσσερις Χρυσές Σφαίρες και δύο βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής. Έχει επίσης τιμηθεί πολλές φορές, με ένα Τιμητικό Σεζάρ το 1998, ένα Τιμητικό Χρυσό Λέοντα το 2000 και έναν Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα το 2008.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ίστγουντ σκηνοθέτησε πέντε ηθοποιούς που κέρδισαν το Όσκαρ: τον Τζιν Χάκμαν (Unforgiven), τον Σον Πεν, τον Τιμ Ρόμπινς (και οι δύο Mystic River), την Χίλαρι Σουάνκ και τον Μόργκαν Φρίμαν (και οι δύο Million Dollar Baby).

Αν ο Κλιντ έχει όντως αποσυρθεί, το δικαστικό δράμα του 2024, Juror #2, ήταν η τελευταία σκηνοθετική του προσπάθεια. Από την πλευρά της υποκριτικής, το κύκνειο άσμα του μπροστά στην κάμερα είναι το Cry Macho του 2021 – το οποίο και σκηνοθέτησε.

