search
ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 14:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.06.2026 13:40

Ο Μερτς προανήγγειλε μεταρρυθμίσεις για την οικονομία με μοντέλο «Ανατολικής Γερμανίας» 

02.06.2026 13:40
friedrich-merz

Ως «μοντέλο για τη διαδικασία οικονομικού μετασχηματισμού σε εθνικό επίπεδο» υπέδειξε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς την ανατολική Γερμανία και επιχείρησε εκ νέου να εμφυσήσει αισιοδοξία στους πολίτες, αλλά και διάθεση για αποδοχή των μεταρρυθμίσεων.

«Γνωρίζω το μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται, αλλά θέλω να απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να συμβάλουν εποικοδομητικά. Αυτό ισχύει για τους εργαζόμενους, τις εταιρίες, τους συλλόγους, τα συνδικάτα και τους μεγάλους κοινωνικούς θεσμούς. Θέλουμε και πρέπει να δείξουμε ότι μαζί είμαστε ικανοί να λύσουμε τα προβλήματα της χώρας μας», δήλωσε ο καγκελάριος μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο Οικονομικό Φόρουμ της Ανατολικής Γερμανίας στο Μπαντ Σάαροου του Βρανδεμβούργου.

Σε μια προσπάθεια να αλλάξει το δυσμενές κλίμα, ο κ. Μερτς τόνισε ότι «δεν υπάρχει λόγος για απαισιοδοξία – τα καλύτερα χρόνια δεν είναι πίσω μας, έχουμε καλά χρόνια και μπροστά μας» και παραδέχθηκε ότι πρέπει τώρα να παραμεριστεί η κομματική πολιτική. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η κυβέρνηση δεν θα αιφνιδιάσει, καθώς δεν θα υπάρξουν «μεταρρυθμίσεις τύπου Big Bang».

Τι μέτρα φέρνει για την οικονομία

Η κυβέρνηση προγραμματίζει να φέρει άμεσα στην Bundestag πακέτο μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα έχουν στο επίκεντρο σημαντικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό και στο φορολογικό σύστημα. Συνδικάτα και κοινωνικές οργανώσεις έχουν ήδη προαναγγείλει κινητοποιήσεις «κατά της διάλυσης του κράτους πρόνοιας».

«Οι δημοκρατικοί θεσμοί πρέπει να είναι σε θέση να βρουν μακροπρόθεσμες και βιώσιμες λύσεις στις μεγάλες προκλήσεις», ανέφερε ο Φρίντριχ Μερτς, αναγνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται για εύκολο έργο. «Βρισκόμαστε υπό πίεση από την ακροδεξιά και την ακροαριστερά και πολλοί από αυτούς αμφισβητούν ουσιαστικά την ίδια την ικανότητα του κράτους να δράσει», πρόσθεσε, ενώ παραδέχθηκε ότι «τα τελευταία χρόνια το κράτος δεν ήταν πράγματι αρκετά καλό», ενώ τα κόμματα «ήταν μερικές φορές ανεπαρκή».

«Υπάρχει δικαιολογημένη απογοήτευση για αποφάσεις με καθυστέρηση σε πολλά επίπεδα. Τώρα είναι καθήκον μας να βελτιωθούμε, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και να δείξουμε ότι είναι δυνατό να πετύχουμε», υπογράμμισε ο καγκελάριος Μερτς.

Στα κρατίδια της πρώην ανατολικής Γερμανίας προηγείται τους τελευταίους μήνες σταθερά η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Ενόψει μάλιστα των κρατιδιακών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο στην Σαξονία-Άνχαλτ και στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, η AfD συγκεντρώνει στις δημοσκοπήσεις ποσοστό άνω του 40% στην πρώτη περίπτωση και 35% στη δεύτερη.

Διαβάστε επίσης:

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

Απίστευτη κακοκαιρία στο Ντένβερ – Έριξε χαλάζι στο μέγεθος μπάλας του γκολφ (video)

BBC: Μια εκεχειρία που οδεύει προς κατάρρευση – Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο, ο Νετανιάχου όχι και το Ιράν… αντέχει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kouretas
ADVERTORIAL

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί την αναβάθμιση οδοντιατρικού εξοπλισμού σε 4 σωφρονιστικά καταστήματα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθητή έξω από σχολείο

sakellaridis_2102_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με μπηχτές για το κόμμα Τσίπρα σχολίασε τις αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά ο Σακελλαρίδης – «Ωραία τα λόγια, αλλά να γίνουν ταληράκια»

maestro_alexiou
MEDIA

Maestro: Ένας μικρός επίλογος στη σειρά γράφτηκε πριν από λίγες ώρες – Τα γυρίσματα συνεχίζονται…

XARDALIAS_FILE2402
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: 7,2 εκατ. ευρώ για 549 εργαστήρια πληροφορικής σε σχολεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

diamantopoulou doukas karystianoy samaras
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 4 γκάλοπ, η Διαμαντοπούλου, ο Μιτεράν και το μήνυμα Δούκα για ισχυρό ΠΑΣΟΚ, η αντοχή της Καρυστιανού και ο ερχομός του Σαμαρά   

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις -Τι ποσά θα πάρουν

mitsotakis tsipras karystianoy samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο συν ένα νέα κόμματα επαναφέρουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές - Τι θέλει να προλάβει το Μαξίμου για Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 14:50
kouretas
ADVERTORIAL

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί την αναβάθμιση οδοντιατρικού εξοπλισμού σε 4 σωφρονιστικά καταστήματα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθητή έξω από σχολείο

sakellaridis_2102_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με μπηχτές για το κόμμα Τσίπρα σχολίασε τις αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά ο Σακελλαρίδης – «Ωραία τα λόγια, αλλά να γίνουν ταληράκια»

1 / 3