Ρωσικές απειλές προς χώρες της Ευρώπης για τα γαλλικά βομβαρδιστικά με πυρηνικά όπλα – Στο «στόχαστρο» και η Ελλάδα

Η Ρωσία προχώρησε σήμερα, Πέμπτη 23/4, σε αυστηρή προειδοποίηση προς ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, ότι σε περίπτωση που αποδεχθούν τη φιλοξενία γαλλικών στρατηγικών βομβαρδιστικών με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων, θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε ενδεχόμενη στρατιωτική σύρραξη.

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Αλεξάντερ Γκρουσκό, μιλώντας στο δίκτυο Russia Today, υποστήριξε ότι οι κινήσεις του Παρισιού εντάσσονται σε μια «ανεξέλεγκτη ανάπτυξη» του πυρηνικού δυναμικού του ΝΑΤΟ, την οποία η Ρωσία θεωρεί άμεση στρατηγική απειλή.

Ένταση με φόντο τα γαλλικά σχέδια

Οι τοποθετήσεις αυτές έρχονται στον απόηχο των δηλώσεων του Εμανουέλ Μακρόν για ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Γαλλίας, με δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας στρατηγικών αεροσκαφών που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα από Ευρωπαίους συμμάχους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να εξετάζει σχετικές ρυθμίσεις με τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Σουηδία και τη Δανία.

Ο Γκρουσκό εξέφρασε την ανησυχία της Μόσχας για πιθανή ανάπτυξη πυρηνικών όπλων της Γαλλίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι «Προφανώς ο στρατός μας θα αναγκαστεί να παρακολουθεί στενά το θέμα αυτό στο πλαίσιο της αναβάθμισης του καταλόγου στόχων προτεραιότητας στην περίπτωση μιας μεγάλης σύγκρουσης». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «ως αποτέλεσμα, αντί της δηλωμένης γαλλικής ενίσχυσης της άμυνας των συμμάχων της – στους οποίους, παρεμπιπτόντως, δεν προσφέρουν καμία ακλόνητη εγγύηση – η ασφάλεια αυτών των χωρών στην πραγματικότητα αποδυναμώνεται».

Τέλος, ο Ρώσος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση για τα πυρηνικά όπλα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σύνολο των δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των οπλοστασίων της Γαλλίας και της Βρετανίας, καθώς και των ΗΠΑ.

